Amplían causa contra Evo por malversación en caso Air BP







19/10/2018 - 07:33:21

Página Siete.- La proposición acusatoria por incumplimiento de deberes contra el presidente Evo Morales por la fallida nacionalización de la empresa Air BP S.A. será ampliada por el delito de malversación de recursos y fondos públicos, anunció ayer el diputado opositor Tomás Monasterio.



“Hay elementos suficientes (...). Ampliaremos la denuncia, el Estado ha invertido recursos de los bolivianos en una empresa privada transnacional para potenciarla y beneficiarla”, denunció ayer en La Paz.



Dijo que con el proceso se busca que el Presidente responda a los bolivianos “por este acto doloso”. Durante los ocho años posteriores al decreto de nacionalización de 2009, dijo, el Estado invirtió más de 18 millones de dólares en Air BP SA.



El legislador recordó que en el proceso que le inició a Marcos Melgarejo, supuesto funcionario público de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Aviación, éste develó que Air BP no está registrada como empresa nacionalizada del Estado, sino como una sociedad anónima comercial.



En el mismo caso se presentó una certificación de Fundempresa que da cuenta que Air BP está registrada bajo la matrícula 13786 y no hay ningún testimonio de transferencia de acciones. La matrícula está vigente hasta el 31 de mayo de 2019.



Asimismo, mediante requerimiento fiscal de 23 de julio de 2018, se obtuvo una declaración escrita de Pablo Paúl Zubieta Arce, gerente general de Air BP SA, quien señala que “hasta la fecha no se han transferido ni registrado las acciones de Air BP Bolivia SA en favor del Estado y que el presidente de YPFB no ha realizado el pago por el total del paquete accionario de Air BP SA.



Sin embargo, en la declaración de Zubieta, facilitada por Monasterio, se lee que “desde la nacionalización (2009) a la fecha se han realizado las gestiones necesarias para concretar lo establecido en el decreto 111 (de transferencia de las acciones)”.



Monasterio sostuvo que la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz prohíbe que el Estado invierta recursos estatales en empresas privadas. “El Presidente (Evo Morales), muy en contra de su discurso antitransnacional, ha invertido una suma exorbitante de recursos en Air BP”.



La semana pasada el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, admitió que no se concretó el traspaso total de las acciones de la empresa Air BP a YPFB debido a una demanda entre Aerosur y la firma canadiense.



Sánchez también remarcó que el estatus de la empresa es el de una sociedad anónima mixta (SAM) y que con la Ley de Empresas será empresa pública.



El presidente de YPFB, Óscar Barriga, ratificó lo dicho por Sánchez e indicó que el caso Air BP es específico. “YPFB Aviación es una empresa subsidiaria de YPFB Casa Matriz. Falta el traspaso de valores accionarios, pero el control es de YPFB Aviación”.