Gobierno destaca apertura al diálogo de empresarios; buscará consenso para pago del segundo aguinaldo







19/10/2018 - 07:30:11

La Razón.- El Gobierno, a travez del ministro de Economía y Finanzas Públicas, Mario Guillén, destacó la apertura al diálogo de los empresarios y anunció que se buscará llegar con ellos a un consenso para el pago del segundo aguinaldo denominado ‘Esfuerzo por Bolivia’.



La cita con el presidente Evo Morales todavía no fue fijada, pero en la víspera el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas, confirmó la asistencia de su sector al diálogo.



“Estábamos esperando cuál iba a ser la respuesta de ellos y, en función de eso, nosotros escucharemos sus preocupaciones, las propuestas que tengan y principalmente trataremos de consensuar las medidas que permitan el pago del doble aguinaldo”, sostuvo.



La CEPB anticipó que acudirá a la convocatoria para expresar al Gobierno su rechazo al pago de este beneficio y escuchar las propuestas o medidas que permitan mitigar su efecto. Según Nostas, el pago de ese beneficio significa “una severa amenaza” a la estabilidad del empleo y el crecimiento.



La administración del presidente Evo Morales confirmó para este año el pago del doble aguinaldo debido a que la economía creció un 4,61% en el período interanual 2017-2018. La cifra es superior al 4,5% que fija el Decreto Supremo 1802 para activar el pago de este beneficio.



Guillén dijo que el Gobierno está abierto al diálogo y que escuchará cuáles son los argumentos de los empresarios para rechazar el decreto. “En base a eso, nosotros vamos a sacar determinaciones que permitan nuevamente el pago del doble aguinaldo”, añadió.



Se calcula que el pago de este beneficio en el sector público significará la erogación de unos Bs 2.100 millones ($us 300 millones), mientras el sector privado lo cifra en $us 700 millones.