Redes: Ejecutivos se resistirían al traslado de Sucre







19/10/2018 - 07:28:31

Correo del Sur.- Aunque rige una instrucción de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), el traslado pleno de la Gerencia Nacional de Redes de Gas y Ductos a Sucre habría encontrado resistencia en sus máximos ejecutivos, que por ahora no trabajan en la Capital y tendrían la intención de dirigir esta entidad desde La Paz.



Más allá de la instructiva emanada desde la Presidencia de YPFB, que ya fue cumplida por la mayoría del personal, el traslado no sólo responde al artículo 23 de la Ley de Hidrocarburos de 2005, sino también a la sentencia constitucional 0253/2018 y al fallo de un Tribunal de Garantías.



Sin embargo, CORREO DEL SUR constató ayer que en las oficinas de la avenida de Las Américas no se encontraban ni el director de Redes de Gas, Daniel Molina, ni el gerente nacional de Redes y Ductos de Gas, William Morales.



Ambos, según información extraoficial, se encuentran de viaje y recién se incorporarán a su trabajo, en Sucre, el próximo lunes. En visitas anteriores realizadas por este diario, la respuesta fue similar. Ninguna de las cabezas de la Gerencia estaba en la Capital.



“El gran problema es que el Director de Redes quiere quedarse en La Paz y manejar a control remoto la gerencia desde aquí a Sucre”, denunció el diputado Horacio Poppe.



Fuentes de este diario señalan que Molina, máxima autoridad de esta Gerencia, estaría gestionando con las máximas instancias de la institución la manera de dirigir esta oficina desde La Paz.



En caso de que Molina no cumpla con el mandato judicial, Poppe no descartó “observar y analizar procedimientos legales por incumplimiento de deberes”.



Este caso ingresará en la agenda del directorio del Comité Cívico de Intereses de Chuquisaca (CODEINCA). “Como Comité Cívico hemos analizado esta posición y en la próxima reunión se va a tocar con todas las instituciones, en vista que hay un incumplimiento (…) Estamos viendo que de todos modos están queriendo hacer quedar la gerencia en La Paz, lo que amerita que tomemos una decisión porque no podemos ser burla del Gobierno”, aseguró Lily Fernández, dirigente de CODEINCA.



Al margen de la situación incierta de los ejecutivos, el movimiento de empleados y mobiliario continúa por los pasillos de la institución. El pasado viernes comenzó el traslado, por instrucción de YPFB.



De acuerdo con los memorandos, la mayoría del personal de esta entidad debe estar instalada hasta hoy, aunque en algunos casos tiene hasta el 1 de noviembre para completar su traslado.