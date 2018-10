Jaime Paz podría ser el candidato a presidente del PDC







19/10/2018 - 07:16:37

Correo del Sur.- El ex presidente Jaime Paz Zamora podría definir en esta jornada si participa o no de las elecciones presidenciales 2019 en representación del Partido Demócrata Cristiano (PDC), que desde ayer sostiene un encuentro en Cochabamba.



El presidente del PDC, Luis Ayllón, confirmó anoche a La Razón Digital que el ex presidente Paz Zamora fue invitado a participar del encuentro partidario y que hoy se informará de los acuerdos alcanzados, aunque otra fuente que se mantuvo en reserva lo dio por hecho.



Por redes sociales periodistas también daban por hecho que Paz Zamora sería el candidato con vistas a las elecciones primarias de enero próximo.



Paz Zamora (1989-1993) anunció en pasados meses que junto a su partido, el MIR, había decidido alistarse para los comicios del próximo año. A principios de mes se rehusó a atender una invitación que le cursó el presidente Evo Morales para que lo acompañara a escuchar la lectura del fallo de la demanda marítima en La Haya y expresó su rechazo a una nueva postulación del Primer Mandatario.



Además de Morales, el ex presidente Carlos Mesa ya está embarcado en la carrera electoral, mientras que el ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas expresó su disposición para candidatear tras la invitación de UCS y una plataforma ciudadana, pero señaló que prefiere priorizar la articulación de un bloque único opositor.



Mesa, del FRI, avanza en ese camino. Ayer, el responsable político del FRI en La Paz, Augusto Oblitas, brindó una conferencia de prensa junto a dirigentes de cocaleros de Yungas y de maestros rurales paceños que se adhirieron al proyecto Mesa Presidente. La recolección de firmas de adherentes se extenderá hasta el fin de semana, puesto que los libros de firmas deben ser entregados el 24 de octubre, informó.



Mesa selló adhesiones, el miércoles, con al menos unas 50 plataformas ciudadanas. Dichas plataformas "son unipersonales", criticó ayer el diputado Amilcar Barral (UN). Su jefe nacional, Samuel Doria Medina, dijo anoche que cree que se conformará un solo bloque opositor.



Cárdenas expresó su confianza en lograr una alianza con Mesa para encarar las elecciones. Ambos fueron vicepresidentes de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-97; 2002-03), pero el político indígena dijo "yo no tengo las manos manchadas con sangre".