Tras 7.485 m de perforación, paralizan los trabajos en Boyuy

19/10/2018 - 07:15:02

El País.- En julio de 2017 el Ministerio de Hidrocarburos anunció el inicio de actividades de perforación en el pozo exploratorio del megacampo Boyuy en el departamento de Tarija. El pozo forma parte de los ocho proyectos que priorizó el Gobierno para potenciar la producción de gas y se lo llegó a comparar con el megacampo Margarita, estimando que tiene un potencial de aproximadamente 3 trillones de pies cúbicos día (TCF) de gas. Sin embargo, los resultados se hacen esperar, y se conoce que se han paralizado los trabajos de perforación “temporalmente”, a 7.485 metros de profundidad.



El pozo Boyuy es hasta ahora el más profundo de toda la historia hidrocarburífera de Bolivia, país que tiene como principal fuente de ingresos económicos la exportación de gas. Su prospección se dio como resultado de la nacionalización de los hidrocarburos y de la Ley de Incentivos, ante una posibilidad muy grande de que contenga bolsones de gas, para lo cual se realizó una inversión inicial de 120 millones de dólares, siendo previsto llegar a más de 600 millones de dólares.



Según se rescata de una entrevista lograda por el periódico Los Tiempos, el ministro de Hidrocarburos de Bolivia, Luis Alberto Sánchez, reconoció que Boyuy es un pozo complicado, mostrándose optimista por el trabajo de búsqueda que se viene realizando. De forma escueta el funcionario informó que las complicaciones generaron una falla, y obedecen a que se tiene “pérdida de circulación”, que se puede interpretar, según sostuvo, como la posibilidad de haber llegado a un objetivo, a una arena o a un reservorio.



Ante la información que da cuenta sobre la paralización en los trabajos de perforación pero con la finalidad de generar una información técnica acerca del estado del pozo, El País consultó por conducto regular a la empresa Repsol, que respondió informando primero que la perforación del pozo Boyuy X2 ha alcanzado los 7.485 metros de profundidad y para este trabajo se está usando tecnología de punta y siempre con la prioridad puesta en la seguridad.



“Las actividades de perforación en el pozo continúan y en los últimos días se están instalando equipos y herramientas que son necesarias para este tipo de trabajo. En los próximos días se reiniciarán las operaciones de perforación. Mientras ésta no concluya, no se puede dar ninguna otra información. No obstante, YPFB y las autoridades del sector son informadas permanentemente sobre el avance de los trabajos”, explicó la empresa en una misiva oficial.



Pese a ello, las versiones sobre Boyuy no cesan, ya que el asambleísta de la Comisión de Hidrocarburos de la Asamblea Legislativa de Tarija, César Mentasti, aseveró que quienes hacen seguimiento al sector se manejan aún con información extraoficial, por lo que sería importante obtener un pronunciamiento del Ministerio de Hidrocarburos acerca de las causas técnicas y lo que sigue ahora “al haber alcanzado una profundidad record en Bolivia”, más cuando las reservas de gas en el país, según a la autoridad, van en declive.



Por su parte, Daniel Centeno, cívico y geólogo tarijeño, expresó que además de ser el pozo más profundo Boyuy es el más caro, y el hecho de no haber encontrado aún hidrocarburos genera un panorama incierto, ya que explicó que mientras más se avanza en la perforación se van encontrando diferentes estratos metamórficos que contienen los reservorios y convierten el trabajo de búsqueda en todo un reto, donde prevalece la interpretación de las estructuras geológicas para proseguir.



Comisión solicitará informe sobre Boyuy



“Boyuy alberga grandes esperanzas por sus 3 TCFs. ¿O es que el trasfondo que realmente no hay nada? Esperamos lograr la información concreta. El costo es elevado nos imaginamos que el Gobierno está invirtiendo y razones técnicas deben haber, pero estamos hablando de la principal fuente de recursos económicos del país. Vamos a enviar desde la Asamblea una carta al director de Tarija en YPFB para que presente un informe”, informó el asambleísta César Mentasti.