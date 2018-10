Cierran filas por 21F y dejan de lado posición electoral







19/10/2018 - 07:09:07

El Día.- Producto de los últimas manifestaciones de apoyo de algunas plataformas ciudadanas a políticos para ser candidatos a las elecciones primarias de enero, decenas de estas cierran filas a favor del 21F, desconociendo los movimientos ciudadanos que se manifestaron días atrás.



Santa Cruz, Cochabamba y La Paz, fueron los escenarios donde decenas de activistas de plataformas se pronunciaron ayer en defensa del voto del referéndum del 21 de febrero 2016, donde ganó el no a la reelección de Evo Morales a la presidencia.



Fijan posición de mantenerse al margen de las decisiones políticas electorales en el país, hasta que no se conozca de forma oficial la voz del Tribunal Supremo Electoral (TSE), sobre los candidatos habilitados para las primarias de enero 209.



Rechazo. Al final del día, ayer decenas de activistas de más de más de 25 plataformas ciudadanas cruceñas, llegaron hasta el Atrio de la Catedral de la plaza 24 de Septiembre, para pronunciarse en contra de la inclusión en la arena electoral de estos grupos ciudadanos.



En la lectura del pronunciamiento en conjunto de estas plataformas, remarcaron que el objetivo central es hacer respetar el 21F y no enfocarse en las elecciones primarias. "El pueblo boliviano ha depositado su confianza en las Plataformas ciudadanas para este propósito, así lo ha demostrado al apoyar decidida y masivamente todas las convocatorias realizadas. Por ello, es que no debemos desviarnos de nuestra responsabilidad y concentrar todos nuestros esfuerzos junto al Pueblo para que el Tribunal Electoral haga respetar la Constitución Política del Estado (CPE) y el Referéndum del 21F", remarcaron en la posición general.



En la oportunidad, ratificaron una movilización masiva en las próximas semanas para exigir al TSE que inhabilite a Evo Morales.



Dicha actividad se llevará desde Caracollo hacia la ciudad de La Paz en noviembre.



Molestia. En Cochabamba, varias plataformas y colectivos ciudadanos también se unieron para manifestarse en contra del apoyo político electoral.



Rodrigo Valdivia, del colectivo Movimiento de Renovación Nacional (Morena), dijo que las plataformas ciudadanas tiene como candidato presidencial al 21F y para la vicepresidencia la democracia. "Más allá de que algunos personajes han entrado a electoralizar al país, haciéndolo a título personal, nosotros seguimos en esta lucha, seguimos firmes, seguimos unidos, porque somos más del 95 por ciento de las plataformas con esta causa. No nos confundamos que son los representantes políticos los que deben unirse a nosotros, porque nosotros somos el pueblo", manifestó Valdivia en conferencia de prensa junto a otros activistas.



Anunció que organizarán un nuevo Congreso Nacional para seguir resistiendo a la continuidad de Evo Morales, argumentando que ya el pueblo los inhabilitó.



Unión. A su turno, en la ciudad sede de Gobierno, Guillermo Paz, representante de las plataformas ciudadanas que defienden el "21F", en esta región, dijo que los grupos que firmaron días atrás alianzas con candidatos presidenciales, "están dividiendo el movimiento".



Paz manifestó que 60 plataformas ciudadanas en el país rechazan cualquier alianza con líderes o partidos políticos porque su "convicción" no es entrar al "juego electoral" sino protestar en las calles por el "21F".



Adelantó que una de las medidas que llevarán adelante exigiendo el respeto del voto del 21F será una vigilia desde el 7 de diciembre, un día antes que el TSE decida si habilita o no al anunciado binomio del MAS: Evo Morales y Álvaro García Linera.



De acuerdo al cronograma del TSE rumbo a las elecciones primarias, el 8 de diciembre resolverán las inhabilitaciones, en el marco del artículo 40 del reglamento de la polémica Ley de Organizaciones Políticas.



"El 7 de diciembre están llegando plataformas de todo el país, vamos a hacer una vigilia de 24 horas en el Tribunal Supremo Electoral, para que haga respetar la Constitución Política del Estado, porque el pueblo le dijo No a la repostulación", declaró.