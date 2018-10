Militares de EE.UU. no descartan estallido de conflicto a gran escala





19/10/2018 - 07:07:27

RT.- Alrededor del 46 % de los militares estadounidenses en servicio activo creen que EE.UU. podría participar en 2019 en un conflicto militar a gran escala, según una encuesta realizada por el periódico Military Times.



El sondeo señala que hace dos años únicamente el 5 % de encuestados dieron una respuesta similar. A día de hoy, tan solo la mitad (50 %) de los encuestados cree que EE.UU. no se verá involucrado en una gran guerra, mientras que el 4 % restante se abstuvo de responder.



La mayoría de los uniformados creen que la principal amenaza exterior para su país son China y Rusia. En el mismo sentido se expresaron en 2017, pero mientras que ese año solo el 53 % de ellos consideraban a Rusia una amenaza, ahora ese porcentaje se eleva al 71 %.



Al mismo tiempo, el 69 % de los militares encuestados dicen temer a China, 24 puntos más que el año pasado.

Los presidentes de EE.UU. y China, Donald Trump y Xi Jinping, en el Gran Salón del Pueblo de Pekín, China, el 9 de noviembre de 2017.



Asimismo, el 57 % de los militares muestran preocupación por las posibles acciones de yihadistas radicados en territorio estadounidense, mientras que el 48 % señaló a organizaciones terroristas extranjeras como el Estado Islámico y Al Qaeda.



Sin embargo, la principal amenaza para EE.UU, según el 90 % de los militares encuestados, se encuentra en el ciberespacio, un foco de inseguridad que creen que su país no está listo para combatir.



Recientemente, analistas estadounidenses evaluaron para la fundación Heritage las posibilidades de éxito de EE.UU. en una eventual guerra contra Rusia y China. Según este estudio, las Fuerzas Armadas del país norteamericano no tendrían capacidad para participar al mismo tiempo en dos guerras con potencias de tal envergadura.