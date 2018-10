Cáncer: exigen a Evo atención a enfermos de las 9 regiones







Página Siete.- Asambleístas oficialistas y opositores exigieron ayer al presidente Evo Morales la ampliación inmediata de los tratamientos gratuitos a los pacientes con cáncer de las nueve regiones. Los diputados indicaron que la enfermedad no discrimina y se debe prevenir más muertes.



Los legisladores dejaron por un momento sus colores políticos para pronunciarse sobre la situación precaria que atraviesan los pacientes con cáncer en el país. Ayer, Página Siete publicó una investigación sobre el drama de los enfermos con cáncer de las nueve regiones, ante la falta de centros oncológicos, equipos y especialistas.



“Es muy lamentable la realidad que atraviesan los enfermos con cáncer en nuestro país. En Potosí, por ejemplo, no tenemos ni un oncólogo y la gente se está muriendo. El presidente Morales dice que se tratará radioterapia sólo en La Paz. Por eso, exigimos que también haya en Potosí y en toda Bolivia”, dijo el diputado potosino Grover Huanca (UD).



Luego de una reunión con la Asociación de los Pacientes con Cáncer del Hospital de Clínicas de La Paz, el presidente Evo Morales anunció el miércoles que se otorgará por un año el tratamiento gratuito de radioterapia en dos centros privados.



El diputado cochabambino Manuel Mamani y miembro del MAS, solicitó también que este plan del Gobierno pueda alcanzar a su departamento. “Creemos que es un paso que el Presidente se haya abierto con el sector, pero en Cochabmaba y en el resto del país también se necesita esta atención”, dijo.



A su vez, el diputado cruceño Tomás Monasterios (UD), sostuvo que “la enfermedad no discrimina y debe atenderse por igual a todos los pacientes con cáncer del país. Exigimos que el Presidente amplíe presupuesto para los gobiernos locales, para que pueda darse esta atención de radioterapia”, indicó.



Por su parte, la diputada tarijeña de UD Marcela Vásquez expresó su impotencia con lágrimas sobre las muertes que se registraron por falta de atención a los pacientes con cáncer. “Tarija es una zona roja de cáncer. El Gobierno tiene que invertir en salud, debería instalar aceleradores lineales en cada región del país y contratar un grupo de profesionales”, remarcó.



La diputada oficialista de Chuquisaca, Arminda Durán dijo que enviará una carta a la comisión de Salud y Educación “para que apruebe los tres proyectos de ley presentados a esa instancia legislativa, para beneficiar la atención gratuita a los enfermos con cáncer”.



La Asociación de Pacientes con Cáncer de La Paz dijo que desde el cierre de Radioterapia (junio) 22 personas perdieron la vida.



Proyecto de ley contra cáncer infantil



El diputado potosino Grover Huanca, de Unidad Demócrata (UD), presentó ayer un proyecto de ley para crear un fondo solidario para luchar contra el cáncer infantil y atender a los niños que sufren por este mal.



La norma propone que “este fondo reciba financiamiento de un 10% de la alícuota e impuesto al consumo de bebidas alcohólicas y cigarrillos que provienen del ICE, de la Ley 066”, informó el asambleísta.