Rayo mata a recolectora en Kara Kara y deja heridas a otras tres: Cochabamba







19/10/2018 - 07:02:11

Los Tiempos.- Ayer fue una tarde trágica en K’ara K’ara. Silvia Illanes, una recolectora de basura, murió tras ser alcanzada por un rayo. En tanto, tres de sus compañeras resultaron heridas cuando la tormenta las sorprendió mientras trabajaban en el vertedero. En total, había nueve segregadoras cuando llovía.



Las testigos contaron que la lluvia comenzó a eso de las 14:30 y la víctima fatal fue a buscar su carretilla cuando paró el aguacero y sólo estaba nublado. En eso habría agarrado su celular y le llegó el rayo.



Según quienes presenciaron el accidente, al promediar las 14:00, Silvia Illanes y ocho de sus compañeras trabajadoras de la Asociación de Recicladores 12 de Septiembre realizaban la selección de la basura y se vieron sorprendidas por la lluvia que cayó por alrededor de 20 minutos en la zona.



Para evitar mojarse, las trabajadoras se cubrieron con algunos de los residuos que encontraron en el botadero y, cuando la lluvia pasó, cinco de las recolectoras se alejaron del lugar. Se quedaron Silvia Illanes, Janeth Rojas, Cecilia Navia y Maribel Chambi.



Cerca de las 14:30, Silvia Illanes intentó usar su teléfono celular y fue ahí que recibió todo el impacto del rayo. Rojas y Navia, quienes estaban cerca, también sufrieron parte de la onda expansiva, por lo cual se encuentran internadas en el hospital de K’ara K’ara. Chambi sólo tuvo heridas leves, luego de una curación fue dada de alta.



“Llegaron pacientes al servicio. Una llegó sin signos vitales, dos tienen hipotermia y conmoción, aparentemente por una caída de rayo. Una llegó sin heridas de gravedad y fue dada de alta”, señaló el médico de guardia Julio Carrillo.



Los familiares de las cuatro trabajadoras llegaron hasta el hospital para saber el estado salud de las mismas.



Al respecto, el subcomandante departamental de la Policía, Raúl Grandy, ratificó el informe al señalar que las mujeres involucradas en este accidente son trabajadoras del lugar y que la unidad Homicidios de la Felcc investiga el caso para brindar el informe oficial del accidente.



De la misma manera, funcionarios de la Empresa Municipal de Servicio de Aseo (EMSA) aclararon que las trabajadoras de la Asociación de Recicladores 12 de Septiembre no son dependientes de la descentralizada.



Sobre el tema, la presidenta de la Asociación de Recicladores 12 de Septiembre, Noelia Chilena, señaló que es la primera vez que ocurre algo así en el lugar y que ahora tendrán mayores medidas de seguridad para evitar otros inconvenientes más adelante.



Clima



El pronosticador de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Aeronavegación Aérea (Aasana), Juan Ticona, explicó que el registro de rayos y lluvias se debe a la combinación de altas temperaturas y mucha humedad.



“Se ha llegado a temperaturas de 32 grados, lo que ha generado bastante energía y, con un gran aporte de humedad, se ha formado una nubosidad llamadas cumunulimbus, que, al momento de saturarse, descarga energía sobre la tierra”, detalló.



Calificó de “anormales” los últimos fenómenos y los atribuyó al calentamiento global. “Dentro de los siguientes tres días, lo más probable es que se presenten similares situaciones, incluso, no descartamos que haya granizo”, comentó.



Según el pronóstico, desde mañana hasta el lunes se llegará a hasta 30 grados y una humedad de 70 por ciento. Se esperan tormentas para el domingo.



Tres heridas dejó el rayo. Tres mujeres quedaron heridas luego del impacto del rayo en K’ara K’ara, dos se encuentra internadas y una fue dada de alta.



63 TRABAJADORES EN LA ASOCIACIÓN



La Asociación de Recicladores 12 de Septiembre aglutina a 63 personas, de las cuales 60 son mujeres y tres varones, quienes trabajan por cuenta propia en el botadero de K’ara K’ara seleccionado los residuos para luego venderlos.



“Todos los días trabajamos desde las 6:00 hasta las 16:00, luego salimos porque ya no nos dejan estar más tiempo. Tenemos que seleccionamos todos los residuos ahí arriba y luego lo llevamos a donde acopiamos”, señaló la presidenta de la asociación, Noelia Chilena.



El sistema de trabajo es individual, y ganan conforme a la cantidad de residuos que seleccionan.







CAE UN PARAÍSO SOBRE UN VEHÍCULO DE LA LÍNEA 103 Y PROVOCA DAÑOS MATERIALES



Sabrina Lanza



Un árbol de paraíso de unos 40 años cayó ayer encima de un trufi de la Línea 103, cuando transitaba sobre la avenida Atahuallpa y Ciclovía. La caída fue ocasionada por los fuertes vientos que se presentaron al promediar las 15:00 en gran parte de la ciudad. El hecho dejó herido al conductor y daños materiales de consideración en el vehículo.



Personal de la Policía y Emavra llegaron a la zona. El conductor fue trasladado a la clínica Copacabana. Según el personal médico se encuentra estable y no sufrió heridas graves. En tanto, la Alcaldía procedió a retirar el árbol.



“Ha caído un árbol de la especie paraíso que estaba seco. Esta situación es común en esta especie porque entra en una fase de declive fisiológico y lo que debemos hacer es asumir medidas”, comentó el responsable de Emavra, Óscar Montaño.



Informó que el árbol caído será repuesto y que se espera culminar un diagnóstico de los árboles viejos de la ciudad para una reposición. Informó que a la fecha se contaron 380 árboles viejos en el centro que pueden caer con el viento.



Montaño dijo que el conductor herido deberá acercarse a la Alcaldía para ver si los gastos de los daños a su vehículo serán cubiertos.



Vecinos de la zona y conductores de la Línea 103 reclamaron por mayor atención a los árboles de la ciudad para evitar accidentes, pero no sólo en esta zona, sino también en la avenida Ayacucho, donde las palmas se van cayendo sobre los parabrisas.