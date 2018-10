TSE lanza este viernes la convocatoria a las primarias con 9 frentes habilitados







19/10/2018 - 06:58:32

La Razón.- Este viernes 19 de octubre el Tribunal Supremo Electoral (TSE) lanzará la convocatoria a las inéditas elecciones primarias del 27 de enero para cuyo proceso están habilitadas, a la fecha, nueve organizaciones políticas, mientras que otra cifra similar tramita su incursión en la arena política a nivel nacional.



“Está previsto para este viernes el lanzamiento de la convocatoria, pero hemos adelantado las fechas, hito para que todas las organizaciones políticas estén atentas a este proceso”, indicó el miércoles la vocal Dunia Sandval en una entrevista con la radioemisora estatal Patria Nueva.



Efectivamente, el 14 de septiembre y ante la presión del escenario político que especulaba sobre los plazos de ese proceso, el TSE lanzó un cronograma de “fechas hito” que es la base para el diseño del cronograma que se publicará de manera detallada este viernes.



Las primarias servirán para que los frentes elijan de manera democrática y por voto a sus binomios presidenciales para las elecciones generales de octubre de 2019 debido a que sus resultados tienen un efecto vinculante.



“Estas elecciones primarias son nuevas en Bolivia, pero en otros países son comunes”, remarcó Sandoval.



Precisamente por su novedad han surgido confusiones como por ejemplo la obligatoriedad del voto de enero y el registro en un partido.



“Como se realiza en cada partido, no hay voto obligatorio, ni siquiera para los militantes, ellos puede votar o no, para votar tienen que estar dentro del registro de cada partido, el registro es biométrico”, afirmó.



Antes, el vocal Antonio Costas había aclarado que para las elecciones generales de octubre no se exigirá el comprobante del voto en primarias debido a que es un asunto interno de los frentes que en la mayoría de los casos han comenzado sus movilizaciones para sumar más militantes.



A la fecha están habilitados el Movimiento Al Socialismo – Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS - IPSP); Unidad Nacional (UN); Frente Para la Victoria (FPV); Partido Demócrata Cristiano (PDC); Movimiento Demócrata Social (Demócratas); Unidad Cívica Solidaridad (UCS); Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Frente Revolucionario de Izquierda (FRI) y Partido de Acción Nacional Boliviano (PAN-BOL).



Al momento, solo el FRI anunció su incursión en la contienda electoral y postula al expresidente Carlos Mesa, mientras que UCS hace las gestiones con el exvicepresidente Víctor Hugo Cárdenas.



Empero, al igual que la mayoría del resto, exploran la conformación de un bloque único que, de acuerdo a los plazos del TSE, debe ser refrendado hasta el martes 13 de noviembre, cuando fenece la inscripción de alianzas, confirmó la vocal sandoval.



El sábado 8 de diciembre el TSE publicará las nóminas oficiales de los binomios y el domingo 27 de enero de 2019, los militantes de cada frente acudirán a las urnas en una elección multipartidaria en una jornada en la que las actividades serán normales.



Te todas ellas, solo el FPV no se ha sumado a la tarea de llenar libros para inscribir a más partidarios.



Otras nueve organizaciones cumplen actividades similares para conseguir su personería jurídica a escala nacional para terciar en el proceso eleccionario que se activa este viernes.



Ellos son el Movimiento Tercer Sistema (MTS); Calidad País, Naira, Revolución Cristiana de Bolivia (RCB); Patriotas para la Transformación; Fuerza Alternativa Boliviana; Bolivia Somos Todos, Compromiso Ciudadano y Partido Liberal, que “están juntando firmas para ver si logran ser organizaciones con personarías vigente”, dijo Sandoval.