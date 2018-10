No es imprescindible carnet de identidad para cobrar bono Juancito Pinto





18/10/2018 - 20:35:40

La Paz, (ABI).- El ministro de Educación, Roberto Aguilar, aseguró el jueves que "no es imprescindible" el carnet de identidad del estudiante para hacer efectivo el cobro del bono Juancito Pinto y que el profesor de curso podrá avalar la identidad del alumno.



"Debemos aclarar a los padres de familia, que, si bien el documento de identidad es principal, pero no es imprescindible, y esto es importante aclarar a los que están haciendo filas en Segip para sacar su carnet, ya que el profesor del curso podrá avalar la identidad del estudiante", dijo a los periodistas.



En los últimos días las oficinas de Servicio General de Identificación Personal de la ciudad de La Paz registraron largas filas de padres de familia quienes buscaban recabar el carnet de identidad de sus hijos para acceder al bono cuyo pago comenzará el 22 de octubre.



Aguilar explicó que lo más importante para hacer efectivo el pago es que el estudiante haya permanecido los tres bimestres de la gestión escolar, situación que será certificada por su maestro.



El ministro recordó que este año más de 2,2 millones de estudiantes de primero de primaria hasta sexto de secundaria de unidades educativas fiscales, de convenio y de centros de educación especial recibirán ese beneficio.



El Gobierno del presidente Evo Morales, mediante el Decreto Supremo 28899, del 26 de octubre de 2006, instituyó el pago del bono Juancito Pinto como un incentivo a la matriculación, permanencia y culminación del año escolar.