Barral: Muchas plataformas son unipersonales que no nos preocupan





18/10/2018 - 19:11:51

La Paz, (ABI).- El diputado de la opositora Unidad Demócrata (UD), Amilcar Barral, tildó el jueves de "unipersonales" a las 51 plataformas ciudadanas que firmaron una alianza con el candidato presidencial del Frente de Revolucionario de Izquierda (FRI), Carlos Mesa, y dijo que solo buscan intereses políticos personales.



"Entonces no han buscado lo que se ha buscado defender el 21F, que (el presidente Evo) Morales no esté en las elecciones, solo han buscado intereses personales, por eso digo muchas plataformas son unipersonales que no nos preocupa en lo más mínimo", dijo a los periodistas.



A su juicio, esas plataformas mostraron su verdadera "cara" política al pactar con un partido político.



"Hay plataformas unipersonales que jamás se las ha visto en una protesta, en una marcha, que no les sigue ni su sombra y están firmando acuerdos políticos, ahí se ve la verdadera cara de los que nos decían que no querían partidos políticos en las plataformas y en las marchas, pero son los primeros en entrar en política", cuestionó.



El legislador indicó que la defensa del referendo del 21 de febrero de 2016 (21F) no le pertenece a ninguna plataforma, a ningún partido o líder político, "le pertenece a la ciudadanía y nadie tiene que aferrarse a la representación del pueblo".



Por su parte, la diputada también de UD, Lourdes Millares, dijo que la oposición no logrará formar un frente único y fuerte para enfrentar en las elecciones generales de 2019 al Movimiento Al Socialismo (MAS).



"Lo ideal sería que se articule una alianza fuerte y potente, pero no creo que haya una alianza única, donde entren todos los partidos políticos, pueden haber una o dos candidaturas o tres candidaturas presidenciales", sustentó.