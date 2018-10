Snowden dice que no se siente seguro en Rusia, pero no le importa





RT.- Edward Snowden, exempleado de la CIA y de la NSA que vive asilado en Rusia desde 2013, ha afirmado este jueves que no se siente seguro en este país, si bien asegura que no le importa.



"En cuanto a mi futuro en Rusia, no puedo decir que esté seguro. Pero ¿acaso importa?", señaló Snowden durante una transmisión en vivo organizada por el Management Center Innsbruck (Austria). "Si quisiera vivir seguro, estaría en Hawái, ganando mucho dinero y espiando a todo el mundo", agregó.



Snowden, que vive asilado en Rusia desde que en 2013 reveló el espionaje electrónico masivo de la NSA, ha relatado que actualmente dirige una de las fundaciones estadounidenses que defienden la libertad de los medios y que está trabajando en la creación de nuevas herramientas para proteger a los periodistas.