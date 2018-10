Trump cree que Khashoggi ha muerto, promete severa respuesta







RT.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump dijo el jueves que cree que el periodista saudí Jamal Khashoggi está muerto, y piensa que la respuesta de su gobierno para Arabia Saudí posiblemente "será muy severa" pero todavía quiere averiguar a fondo para saber exactamente lo que sucedió.



El mandatario expresó confianza en los informes de inteligencia de múltiples fuentes que sugieren fuertemente un papel saudí de alto nivel en el asesinato del periodista del Washington Post.



Trump no llegó a sugerir que el príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, fuera responsable de la muerte de Khashoggi, pero reconoció que las acusaciones de que el príncipe ordenó el asesinato plantean profundas dudas sobre la alianza de Estados Unidos con el reino saudí y ha provocado una de las crisis de política exterior más graves de su presidencia.



"Esto ha cautivado la imaginación del mundo, desafortunadamente", dijo Trump a reporteros de The New York Times en una breve entrevista en la Oficina Oval. "No es positivo. No es un positivo ".



El diario cita al presidente diciendo "A menos que el milagro de todos los milagros suceda, reconocería que está muerto".



Trump dijo también que "Eso se basa en todo: la inteligencia viene de todos lados".



Más temprano, el jueves, el secretario de Estado, Mike Pompeo, pidió al mandatario dar a Arabia Saudí unos días más para concluir su investigación sobre la desaparición de Jamal Khashoggi, tras rendir cuenta sobre su visita a ese país y a Turquía.



En Estambul, investigadores turcos buscaron por segunda vez en el consulado de Arabia Saudí donde Khashoggi, un residente de los Estados Unidos y columnista del Washington Post que fue un fuerte crítico del príncipe heredero Mohammed bin Salman, desapareció el 2 de octubre, buscando pistas sobre un incidente que ha causado una condena internacional.