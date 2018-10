Gobierno: Es un error analizar la economía en base a promedios







18/10/2018 - 17:42:20

La Paz, (ABI).- El ministro de Economía, Mario Guillén, advirtió el jueves que es un error analizar el desempeño de una economía en base a promedios, como lo hizo el analista Enrique Velazco para cuestionar la información oficial sobre el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del país.



"Lo peor que alguien puede hacer es basarse en un promedio para mirar el comportamiento de una economía o el comportamiento de cualquier variable, ya sea económica o social", dijo en una conferencia de prensa.



En su análisis, difundido por Página Siete, Velasco cuestionó el crecimiento de 4,61% del PIB entre julio de 2017 y junio de 2018, al tomar como referencia el promedio de crecimiento del sector agropecuario entre 2012 y 2016, que fue del 4% anual, y que, a su juicio, llegó extrañamente a un 7,5% entre el primer trimestre de 2017 y el segundo trimestre de 2018.



El Ministro de Economía indicó que el promedio "no refleja los diferentes efectos climatológicos o diferentes temas que pueden pasar en la economía", por lo que el análisis de Velasco carecería de datos objetivos.



Guillén precisó que el sector agropecuario creció 3,1% en 2016 y que el sector agrícola no industrial decreció 1,9%, debido a las plagas y las sequías que mermaron la producción agropecuaria del país.



No obstante, en 2017 dijo que la producción agrícola no industrial (en general, la producida por campesinos y pequeños agricultores) registró un mejor año, porque no existió sequía ni plagas que afecten al sector y ese comportamiento no puede ser reflejado por un simple promedio.



"Cuando uno usa el promedio para hacer alguna aseveración, lo que está haciendo es entrar en error, porque el promedio no refleja los diferentes efectos climatológicos o temas que puedan pasar en la economía", insistió.