Salud: Gobierno acelerará millonarias inversiones para mejorar atención a enfermos en todo el país







18/10/2018 - 17:40:59

La Paz, (ABI).- El Gobierno acelerará las millonarias inversiones comprometidas para fortalecer el sector salud, con la construcción de hospitales en diferentes regiones del país y también centros especializados de lucha contra el cáncer, entre otras enfermedades, afirmó el jueves el vicepresidente Álvaro García Linera.



"Vamos asumir un conjunto de tareas para atender la salud en general y a los enfermos con cáncer", dijo a los periodistas y explicó que no solo se construyen hospitales, sino que también se toman medidas para formar nuevo personal que trate con profesionalismo a los pacientes.



La decisión del Gobierno es que "se aceleren estas inversiones que estamos haciendo en toda Bolivia", agregó.



El plan gubernamental involucra la construcción de 49 hospitales con la inversión de 1.700 millones de dólares, además se garantizó otros 200 millones del Tesoro General de la Nación para implementar el Seguro Universal de Salud desde enero de 2019.



El Vicepresidente destacó, en particular, la construcción de centros de medicina nuclear en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz para atender a pacientes con cáncer, que en las últimas semanas estuvieron movilizados en demanda de mejores condiciones para tratar esa enfermedad.



Anoche, el presidente Evo Morales anunció que el Gobierno asumirá desde este jueves y por un año los costos del tratamiento de radioterapia, después de una reunión con representantes de la Asociación de Pacientes con Cáncer en la Casa Grande del Pueblo.



"Les dijimos que tengan la seguridad de que no los vamos abandonar. Si la Constitución dice que el tema de salud es una competencia de las gobernaciones no importa, al margen de lo que diga la Constitución, cualquier autoridad no puede privar y ser pasible ante semejante sufrimiento, ante semejante dolor de estas familias", agregó García Linera.