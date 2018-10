Aún había amor: Ariana Grande se separa de Pete Davidson por muerte de su ex





18/10/2018 - 17:02:42

Notitarde.- El mundo del espectáculo vuelve a presenciar una ruptura, y es que esta vez diversas acciones han confirmado la separación entre la cantante Ariana Grande y el comediante Pete Davidson por la muerte de Mac Miller.



A través de su cuenta en Instagram en las Stories la artista, aseguró que se alejará de las redes sociales por un tiempo.

Ariana Grande y Pete Davidson se separaron



“Es hora otra vez de decir adiós al internet por un tiempo. Es difícil no toparse con noticias y cosas que estoy tratando de no ver. Es muy triste y todos estamos tratando de seguir adelante. Los amo. Gracias por estar aquí siempre”, escribió Grande y posteriormente lo borró.



Mientras tanto, Davidson, cerró su cuenta luego de la repentina ruptura.



Asimismo, para nadie es un secreto que luego de la muerte de su exnovio Miller, Grande ha decaído.

Posible motivo de la separación



Resultado de imagen para ariana grande y mac miller



Aunque, Ariana, no ha confirmado la separación, fuentes presumen que la muerte de Miller sería la causa.



En este sentido, Grande, no asistió a una gala benéfica en la que cantaría, tampoco asistió a la entrega de los Emmys 2018.



Por su parte, el portal E! Entertainment, reveló que una fuente cercana a la cantante aseguró que la muerte de su expareja ha sido de gran impacto para ella.



Posteriormente, otra fuente del mismo sitio web complementó la versión.



Por lo tanto, afirmó que se encuentra “realmente herida” tras el suicidio de Miller, razón que la tiene devastada emocionalmente.



De hecho, después de la muerte de su ex envió un tuit a sus seguidores pidiendo “un solo día” para ella.



Cabe recordar, que Grande y Davidson, tenían cinco meses de noviazgo y ya estaban comprometidos.