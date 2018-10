Escolta de Jennifer López arrolló a un reportero gráfico







18/10/2018 - 16:57:47



Notitarde.- El escolta de Jennifer López no entró en shock por haber arrollado a un curioso fotógrafo que captaba cada línea de las curvas de diva del Bronx, cuando salía de un restaurante.



El paparazzi sintió el “duro golpe” de una camioneta blanca que era conducida por el guardaespaldas de la cantante.

jennifer lopez-fotógrafo



Momento en que el fotógrafo es atropellado



Los colegas del reportero gráfico “quedaron asustados”. Pensaron que la víctima tendría heridas más graves.



Rápidamente, lo trasladaron al centro médico más cercano, con el fin de descartar cualquier tipo de lesión.

Jennifer López no pidió disculpas



Según lo reseñado por TMZ, la artista y los guardaespaldas “jamás se bajaron” del vehículo para ver al hombre que había sido arrollado.



Los seguidores de Jennifer López la criticaron de “fría”, debido que no se ha disculpado por el incidente.