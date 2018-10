Príncipe Harry tiene los celos a millón ¡Descubre porqué!





18/10/2018 - 16:56:01

Notitarde.- El príncipe Harry está pendiente de cualquier obsequio que recibe su esposa Meghan Markle.



La pareja estaba en un exótico zoológico en Oceanía, donde un periodista, cautivado por la hermosa Meghan, le regaló un ramo de flores a la recién casada.



Esto puso en “alerta” al príncipe. Salió de la nada y sorprendió a la multitud que fotografiaba a Meghan.



Harry tiene los celos a millón



Harry sumergido por los celos le dijo al reportero: No puedes darle unas flores tan grandes a mi esposa, ¿de qué se trata todo esto?”.



Los curiosos junto a la princesa se rieron por la forma en que el monarca se dirigió al hombre quien intentó ser “gentil” con Markle.



En las redes sociales circula el carismático video, que hasta este jueves tiene más de 30 mil visualizaciones.





Ver esta publicación en Instagram Meghan received a HUGE bouquet of flowers and Harry said “now you can’t give flowers that big to my wife, what’s that all about?!” Joking, of course! 😁 Video Credit: @elisedaviesss Una publicación compartida de Meghan Markle (@hrhofsussex) el 15 Oct, 2018 a las 6:02 PDT