Morales asegura que no hubiera sido presidente si Mesa convocaba a la Constituyente





18/10/2018 - 13:29:55

Los Tiempos.- El presidente de Bolivia, Evo Morales, señaló hoy que Carlos Mesa siempre fue "seguidor" de las ideas neoliberales de Gonzalo Sánchez de Lozada y aseguró que de haber convocado a la Asamblea Constituyente, Morales no hubiera llegado a ser presidente.



En el mensaje compartido en su cuenta de Twitter, Morales adjunta una portada de periódico en el que se muestra a Carlos Mesa con el titular "Goni lo llevó a la política".



Mientras que en una entrega de obras en Pando, Morales aseguró que "por miedo" Mesa no aprobó el decreto supremo de la convocatoria a una Asamblea Constituyente.



"Yo pienso hermanos que si Carlos Mesa valientemente hubiera convocado a la Asamblea Constituyente en lo político y en lo económico a la nacionalización, Evo no hubiese sido Presidente".



Además, Morales también señala que el actual candidato presidencial por el Frente de Izquierda Revolucionario (FRI) incumplió las promesas que hizo cuando juró a la Presidencia, el 2003 y que por eso "renunció acorralado por el pueblo".



Ayer, precisamente, se conmemoraron 15 años de los hechos conocidos como "octubre negro" que terminaron con la vida de más de 60 personas y que derivó en la renuncia y posterior huida del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada.