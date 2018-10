Exvicepresidente Cárdenas anuncia su postulación para los comicios de 2019







18/10/2018 - 13:28:23

La Razón.- “Quiero ser candidato porque conozco de esto”. Bajo esa premisa, el exvicepresidente Víctor Hugo Cárdenas está en puertas de anunciar su postulación al proceso electoral presidencial de 2019 de la mano de Unidad Cívica Solidaridad (UCS), cuyo principal dirigente, Johnny Fernández, llegó a La Paz para ultimar los detalles.



El Movimiento 21F de Santa Cruz, que como otros exige el respeto a los resultados del referéndum del 21 de febrero de 2016 en el que se rechazó la repostulación del presidente Evo Morales, quien a la fecha cumple su tercer mandato, envió el martes una invitación para que lidere esa reivindicación.



El bloque ciudadano también exteriorizó su respaldo a una posible candidatura si esa era la ruta para lograr su objetivo. Cárdenas, de acuerdo a ese bloque, debe responder a la invitación este sábado en Santa Cruz.



“Por eso hemos recibido la invitación de Johnny Fernández, quien nos ofrece su sigla si es que yo decido participar en la vida política y de hecho estamos en ese camino. Ayer hemos trabajado con él los lineamientos de la propuesta política y diríamos que estamos en vísperas del anuncio oficial de nuestra postulación”, reveló en una entrevista con la red Uno.



Minutos antes, al ser consultado en la red Unitel sobre si será candidato, Cárdenas dijo: “Creo que sí, estamos en vísperas de ello, estamos preparando la propuesta y en base a ella pues estamos en vísperas de anunciar la candidatura”.



Cárdenas fue vicepresidente en el primer gobierno del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada entre 1993 y 1997 por efecto de un acuerdo entre el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y el Movimiento Revolucionario Túpac Katari de Liberación (MRTKL) del que fue su líder.



Se instaló en el poder como la imagen indígena y desde ahí impulsó varias medidas, entre ellas la participación popular, la génesis de la descentralización gubernamental. Ahora, en un claro discurso electoral, ha defendido los motivos por los cuales quiere ser candidato.



“Estando en el gobierno he demostrado que se puede gobernar con eficiencia, con capacidad, sin robar, sin hacer llorar a nadie y sin ser frívolo e irresponsable. O sea, esto ya lo he demostrado. Para mí, ir al gobierno no va ser un experimento, sino voy a ir a aplicar verdaderas soluciones para el país”, dijo en la red Uno.



En su reaparición en la vida política activa cuestionó de manera drástica al gobierno de Morales desde los movimientos del 21F e inclusive ha llegado a criticar su papel en la demanda marítima cuyo fallo fue adverso a Bolivia.



Sobre la posibilidad de conformar un bloque con un solo binomio, aseguró que ése es el fin de las conversaciones que sostiene con otros líderes políticos opositores, aunque admite que “tampoco se debe ser ilusos” puesto que si no se logra eso se debe apuntar a consolidar “pocos candidatos” y no haya “una gran dispersión”.



“UCS va a ser parte de alianza, pero estamos hablando con otras organizaciones políticas más para intentar hacer en lo posible una alianza amplia y ojalá ir con una sola candidatura y, si no se puede, ir en una segunda candidatura, es decir no dispersar la votación como el pueblo pide”, dijo a la red Unitel.



Sobre la postulación del expresidente Carlos Mesa, aseguró que con “él y otros líderes” coinciden en que se debe defender el sistema democrático, pero hay divergencias que tocan aspectos de la economía, corrupción y las relaciones bilaterales con otros países. “Ahí tenemos enormes diferencias”, sostuvo.



De sumarse a la carrera electoral, Cárdenas sería el segundo postulante opositor junto con Mesa que anunció su candidatura de la mano del Frente de Izquierda Revolucionario (FRI), ambos apuntan a confrontar a Morales en 2019.