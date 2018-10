Hallan un cadáver en la represa de Incachaca luego de siete días







18/10/2018 - 13:21:59

Página Siete.- Un equipo de policías levantó ayer el cadáver de un hombre que flotaba desde hace más de siete días en la represa de Incachaca, que provee de agua a la zona Sur y a la ladera Este de la ciudad de La Paz. Con guantes y barbijos, los efectivos sacaron el cuerpo sin vida de un varón que oscilaba entre los 25 a 30 años. Según las autoridades, se sospecha que la víctima se encontraba en estado de ebriedad.



“Hoy (ayer) en la mañana se ha realizado el levantamiento legal de un cadáver de sexo masculino, de 25 a 30 años. No identificado”, dijo ayer el jefe de la División de Homicidios de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) La Paz, René Tambo.



Según la Policía, la muerte de la víctima data de siete a 10 días y ya se encontraba en estado de descomposición.



Respecto al hallazgo de un cuerpo encontrado en la represa de Incachaca, la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (EPSAS) emitió ayer un comunicado señalando que el agua que se distribuye a la población cumple con todos los estándares de calidad. “EPSAS cuenta con protocolos establecidos, los cuales se realizan de manera constante en todas nuestras plantas de tratamiento de agua potable”, explica el comunicado.



La represa de Incachaca provee de agua a la zona Sur y a la ladera Este de La Paz. Está ubicada a menos de un kilómetro de la tranca de Urujara, a 4.379 metros sobre el nivel del mar. Tiene una capacidad de almacenamiento de 4,56 millones de metros cúbicos de agua.



El jefe policial señaló que el hombre vestía una chaqueta azul, ploma y blanco, tipo camuflada; un buzo azul térmico y unos calzados cafés con medias plomas.



Según el informe preliminar de la Policía, el sujeto se habría extraviado por los alrededores del lugar. “Hay unas huellas plantares, presumimos que tal vez haya intentado lavarse y cayó al agua, sin reaccionar”, explicó Tambo.



La Policía también maneja la hipótesis de que el individuo haya estado bajo el efecto de bebidas alcohólicas.



El jefe policial sostuvo que en una evaluación externa, el cuerpo no presenta signos de violencia. Sin embargo, la autopsia médica determinará las causas del deceso.



“Estamos a la espera de la autopsia con cuyo resultado sabremos las causas de la muerte”, indicó a Página Siete el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz, Jhonny Aguilera.



El jefe policial informó que la autopsia al cuerpo hallado en la represa de Incachaca se la realizará hoy por la mañana.



Luego del anuncio del hallazgo del cadáver, cientos de ciudadanos criticaron a través de las redes sociales la falta de control para ingresar a la represa de Incachaca. “EPSAS no cumple ningún protocolo”, expresó la usuaria Sandra Sotomayor. “No puede ser que no se preocupen por el agua que tomamos... ¡¡¡por favor!!!”, comentó la ciudadana Claudia Gutiérrez.