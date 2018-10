Denuncian brutal golpiza contra Pari en la cárcel y temen que sea asesinado







18/10/2018 - 13:17:24

El Deber.- Temen por su vida. Miguel Castaños, abogado, denunció que se intentó acabar con la vida de su defendido, Juan Pari, en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro y que le habrían propinado una golpiza el pasado domingo al hombre que está encarcelado acusado de un desfalco millonario al banco Unión.



"Se me ha hecho llegar fotografías (...) ha sido vilmente torturado, flajelado en la integridad física en sus extremidades superiores e inferiores, estas fotografías revelan cómo los policías, el director penitenciario está permitiendo estos abusos contra la vida, la integridad de Pari", explicó en contacto con ATB el jurista.



Consideró que el hecho tuvo lugar por "instrucciones" del fiscal departamental en La Paz, Edwin Blanco. También señaló que "policías han cometido este hecho criminal en las extremidades íntegras no solo de Juan Pari sino de otros privados de libertad".



"Puede ser que esta noche o mañana, pasado, aparezca muerto en el recinto penitenciario, como han aparecido muertos en el penal de Chonchocoro, como han aparecidos otros privados de libertad en ese mismo recinto



El abogado solicitó al Ministerio de Gobierno asumir acciones al respecto, recordando que se negó en su momento su traslado a otra cárcel del país. "Aquí va a ser responsable de lo que suceda el doctor (Carlos) Romero, que debe tomar cartas en el asunto", agregó.



"No voy a revelar la fuente por la que me llegó estas fotografías, pero Pari me dijo que su vida corre peligro, que mañana, pasado, puede aparecer muerto. Que el Ministerio de Gobierno tome las cartas en el asunto", concluyó Castaños.