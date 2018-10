Sucre: Surgen versiones de supuesta intención de dirigir la Gerencia de Redes desde La Paz







18/10/2018 - 13:11:20

Correo del Sur.- La instrucción del traslado pleno de la Gerencia Nacional de Redes de Gas y Ductos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) a Sucre no se cumple hasta ahora, pese a que la justicia así lo determinó hace tres meses y a que existe una instrucción de la misma YPFB en ese sentido.



CORREO DEL SUR constató esta mañana que en las oficinas ubicadas en la avenida de las Américas esquina Honduras no se encontraban presentes ni el director de Redes de Gas, Daniel Molina, ni el gerente nacional de Redes y Ductos de Gas, William Morales.



Extraoficialmente, a este diario se le informó que Molina y Morales estaban de viaje y que se incorporarían a su trabajo, en Sucre, recién el próximo lunes.



En visitas anteriores realizadas por este diario, la respuesta fue similar. Ninguna de las cabezas de la Gerencia estaba en Sucre.



Entretanto, esta mañana había movimiento de empleados por los pasillos de la institución. Se pudo evidenciar la instalación de mobiliario.



De acuerdo con información proporcionada por funcionarios que prefirieron guardar su nombre en reserva, “paran más tiempo en La Paz que en Sucre”. También observaron que la mayoría de las reparticiones no acaban de trasladarse a la Capital.



Distintos trascendidos señalan que Molina, máxima autoridad de esta Gerencia, estaría gestionando con las máximas instancias de la institución la manera de dirigir esta oficina desde La Paz.