Tarija: Denuncian que empresa adjudicada al proyecto de la bandera está siendo investigada

18/10/2018 - 13:09:46

El País.- El concejal municipal de Tarija, Sergio Gallardo, informó que la empresa Arce Lema SRL. que tiene a su cargo la construcción del proyecto de la plaza de la bandera desde el 2017 “el año 2015 ha sido sancionada con la imposibilidad de adjudicarse obras del estado por el tiempo de tres años”.



“Mi persona comunico al Alcalde municipal en el mes de agosto que esta empresa no puede adjudicarse a ningún proyecto y pido que se tome las acciones que corresponden además la unidad de contrataciones nos da la razón de este pedido”, señaló el concejal Gallardo.



Sergio Gallardo señaló que el día miércoles 17 de octubre se presentó una tercera carta hacia el Alcalde, en donde se manifiesta que se debe iniciar un proceso hacia la empresa o de lo contrario el Alcalde estaría incurriendo en el delito de incumplimiento de deberes y de encubrimiento los delitos cometidos por la empresa Arce Lema SRL.



“Si aún no recibo respuesta en 10 días hábiles me veré en la obligación de iniciar un proceso en contra del Alcalde”, relató Gallardo.



Por su parte el secretario Ejecutivo del Gobierno Municipal de Cercado, Diego Ávila dijo que le llama la atención que no sea el mismo concejal Gallardo quien presente la denuncia y pase la responsabilidad al Alcalde, por lo que observan una situación de persecución hacia Rodrigo Paz.



“La alcaldía al ser conocedores de esta denuncia contra la empresa Arce Lema SRL., inició una investigación y se trasladó la denuncia en contra la empresa porque son ellos los que aparentemente falsificaron documentación”.



En conclusión, Ávila manifiesta que el día que la empresa se adjudicó el proyecto de la bandera no tenía ningún impedimento para participar en obras o proyectos en el país. “Es una empresa grande que trabaja con la ABC, con otras alcaldías y tenemos todos los documentos para que la empresa se adjudique el proyecto”.