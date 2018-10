Hijas de Andrea Legarreta encantan en presentación de su colaboración con Disney







18/10/2018 - 11:38:35

QUIEN.- Las hermanas Mía y Nina Rubín Legarreta se mostraron contentas de trabajar y formar parte de la familia Disney, empresa con la que crecieron y ahora colaboran para la serie animada “Fancy Nancy Clancy”.



“Ha sido una experiencia inolvidable, me siento muy honrada de poder trabajar con Disney, con la que crecimos vistiéndonos de princesas, así que es algo muy bonito”, dijo en conferencia de prensa Mía, quien prestó la voz para la protagonista del nuevo programa de Disney Junior.



“Fancy Nancy Clancy” sigue las aventuras de la pequeña “Nancy”, una niña de seis años a quien le fascina todo lo “fancy” (elegante y sofisticado). La serie se estrenará el 22 de octubre y se transmitirá de lunes a viernes a las 09:30 horas.



“Fue muy divertido y supuso todo un reto ya que ‘Nancy’ es más pequeña que yo, así que debo hacer la voz de más chiquita pero está padre porque puedo exagerarlo y hacerla más aguda. sobre todo cuando digo ¡oh la la! Todo está muy bonito”, indicó.





Nina, por su parte, prestará su voz a “Bree”, vecina y mejor amiga de “Nancy”. “Es algo increíble, nos encanta, además es una enseñanza muy buena para los niños es una serie muy linda, sin duda ‘Bree’ es mi personaje favorito, además de que le doy voz, es una niña muy linda y comprensiva”.



Esta no es la primera vez que las hermanas trabajan juntas, toda vez que también participaron en el doblaje de las películas “Bailarina” y “Emoji la película”.



“Nos divertimos mucho trabajando juntas, aunque no lo vemos como trabajo, es más como un hobby porque es hacer cosas que te encantan, como cuando alguien practica karate o va al ballet nosotras vamos al estudio a hacer doblaje”, compartió Nina.

Rodeada de tiaras, tutús y palabras en francés “Nancy” experimentará el mundo como cualquier niña. Sin embargo, a todo lo que haga le pondrá su estilo “fancy”, por lo que algo simple lo transformará en algo más sofisticado y extravagante.



También descubrirá que, aunque la vida no siempre tenga un toque de elegancia seguirá siendo “très magnifique” (hermoso, magnífico).



“Fancy Nancy Clancy” está basada en los libros infantiles de Jane O"Connor.