Sí, Justin Bieber y Hailey Baldwin ya están casados, pero aún habrá boda







18/10/2018 - 11:36:21

QUIEN.- Los primeros rumores que planteaban la posibilidad de que Justin Bieber y Hailey Baldwin hubieran contraído matrimonio "en secreto" surgieron cuando a mediados de septiembre fueron vistos entrando en un edificio de la administración pública neoyorquina. En aquel momento algunas voces señalaron que se trataba de las oficinas en que se expedían las licencias matrimoniales, el documento legal que autoriza a una pareja a celebrar su matrimonio, y que por tanto los dos jóvenes podía haber acudido allí a solventar un mero trámite antes de llegar al altar, pero otras tantas aseguraban que en realidad habían celebrado una breve boda civil.



Esa última posibilidad es la que ha acabado dándose por buena con base en los comentarios de sus allegados -al tío de la modelo, Alec Baldwin, se le escapó por accidente que ya estaban casados-, pero ahora ha sido el propio cantante quien ha confirmado la noticia este miércoles mientras charlaba con un fan en el restaurante Joan"s On Third de Los Ángeles al que había acudido con Hailey.



"Les dije que no sabía si felicitarlos o no, y entonces les pregunté directamente si estaban casados. Justin dijo: "Sí, estamos casados". También comentó que habían tenido sus altibajos, como cualquier otra pareja, y que él venía con un pasado emocional importante. Comentó que Hailey era un ángel por apoyarlo en todo momento, pero ella se limitó a poner los ojos en blanco cuando lo escuchó", ha asegurado en declaraciones al Daily Mail el mencionado admirador, que también grabó a los recién casados besándose apasionadamente sin importarles quién pudiera verlos.



Esas declaraciones de su estado civil que habría realizado la estrella de la música, y que cabe destacar que se han conocido por boca de un tercero, contradicen la versión de los hechos que ofrecía hace semanas su prometida o esposa cuando recurrió a Twitter para aclarar que, aunque comprendía de dónde habían surgido las especulaciones, ella no estaba aún casada.





La solución al misterio de cuál de las dos opciones sería la cierta podría ser muy sencilla: incluso si la pareja -que este mismo miércoles fue vista visitando varias casas en venta, incluida la mansión que Demi Lovato posee en Hollywood Hills- se hubiera casado por lo civil, puede que ellos no se consideren un matrimonio como tal hasta que tenga lugar la ceremonia religiosa en la que intercambiarán sus votos, una posibilidad que se vería reforzada por la profunda fe cristiana que ha abrazado Justin en los últimos dos años y que comparte también su novia.