Tribunal Constitucional de Perú: La reelección no es un derecho humano





18/10/2018 - 10:34:30

Perú.- El Tribunal Constitucional (TC) de Perú declaró infundada la demanda de inconstitucionalidad presentada contra la Ley 30305, que modifica el artículo 194 de la Constitución y establece la no reelección inmediata de alcaldes, bajo el argumento de que no existe el supuesto derecho a ser reelegido.



El presidente del TC, Ernesto Blume, explicó que el fallo se aprobó el último viernes 5 y ha sido publicado en la página web de esa institución.



Precisó que la norma es constitucional y que el tema ahora pasará a ser "cosa juzgada". Blume Fortini refirió que la demanda fue rechazada con cinco votos a favor, es decir, por mayoría.



Este fallo se da a raíz de la demanda presentada por 500 ciudadanos que cuestionaba el Artículo Único de la Ley 30305, Ley de Reforma de los artículos 191, 194 y 203 de la Constitución Política del Perú sobre denominación y no reelección inmediata de autoridades de los gobiernos regionales y de los alcaldes.



La modificación, publicada el 10 marzo de 2015, establecía la no reelección inmediata para los alcaldes, aunque precisaba que transcurrido otro período, como mínimo, podían volver a postular, sujetos a las mismas condiciones.



TODO LO CONTRARIO EN BOLIVIA



El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió el año pasado una sentencia, con la cual declara que la reelección sin límites es un derecho humano, dejando sin efecto artículos constitucionales que dicen lo contrario, lo cual es duramente criticado por colectivos ciudadanos y la oposición.



El TCP emitió ese fallo a denuncia del MAS, que pretende mantener a Evo Morales como su candidato a pesar de que en un referendo se ratificó el artículo de la Constitución que lo impide.



JORGE QUIROGA LE ESCRIBE A MORALES



El expresidente Jorge Quiroga encaró al presidente Evo Morales que la reelección no es un derecho humano, luego de que el Tribunal Constitucional del Perú falló en ese sentido en una demanda interpuesta por sus ciudadanos a favor de la reelección inmediata de alcaldes.



“Atención @evoespueblo: Tribunal Constitucional Perú ha determinado que reelección NO es DDHH, con jurisprudencia de informe marzo-18 de @VeniceComm, pedido por @Almagro_OEA2015. Ver puntos 39-44 del dictamen peruano aquí: http://bit.ly/2EryTeP”, se lee la cuenta de Twitter del político.