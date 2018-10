Trump amenaza con enviar tropas y cerrar la frontera si México no frena la avalancha de migrantes





18/10/2018 - 10:16:01

RT.- El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha amenazado este jueves con enviar a los militares para sellar la frontera de su país con México a menos que el Gobierno mexicano tome medidas para detener una "caravana" de migrantes que se dirige hacia EE.UU. desde América Central.



En una serie de tuits, Trump acusó a los gobiernos de Guatemala, Honduras y El Salvador de permitir que una gran "caravana" de migrantes se dirija hacia EE.UU. sin control, y atacó al Partido Demócrata por oponerse a su política de un control más duro de la frontera.



"Además de detener todos los pagos a estos países, que parecen no tener casi control sobre su población, debo, en los términos más enérgicos, pedir a México que detenga este ataque, y si no puedo hacerlo, llamaré al Ejército de EE.UU. y cerraré nuestra frontera sur", aseveró el mandatario norteamericano.



"El asalto a nuestro país en nuestra frontera sur, incluida la afluencia de elementos criminales y de drogas, es mucho más importante para mí, como presidente, que el comercio o el [tratado] USMCA", advirtió Trump, antes de expresar la esperanza de que México "detenga este ataque en su frontera norte".



La caravana



Esta caravana empezó a formarse el viernes pasado, cuando unas 160 personas partieron de la ciudad de San Pedro Sula, uno de los lugares más peligrosos de Honduras, reportó AP. El grupo decidió que viajar juntos los haría menos vulnerables a los asaltos y robos en su camino por América Central y México. En los días siguientes, cientos de personas más se unieron a la columna, que se estima que cuenta ya con varios miles de integrantes.



Los ciudadanos de Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua pueden moverse libremente entre los cuatro países mostrando solo una tarjeta de identificación, pero al llegar a México deben mostrar una visa válida para ingresar al país o serán deportados, por lo que Trump ha concentrado gran parte de su presión sobre el Gobierno mexicano.



La promesa de López Obrador



Por su parte, el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó este miércoles que su Gobierno ofrecerá empleo y visas de trabajo a los migrantes centroamericanos en el marco de un plan que ya ha sido entregado al presidente de EE.UU. y que está enfocado en atender las causas y no las consecuencias de la inmigración.



El mandatario considera que la única manera de "atemperar" el fenómeno migratorio es enfrentarlo "con desarrollo, con trabajo, con bienestar" y con pleno respeto a los derechos humanos, en vez del uso exclusivo de la fuerza. Por esa razón, adelantó que a partir del 1 de diciembre, su Gobierno dará a conocer la oferta de empleo para migrantes centroamericanos, refiere Excélsior.