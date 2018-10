Putin ante hipotético golpe nuclear contra Rusia: Iremos al paraíso y los atacantes morirán







18/10/2018 - 10:12:28

RT.- Durante la reunión plenaria del foro internacional de debate Valdái, que se celebra estos días en la ciudad de Sochi, el presidente ruso, Vladimir Putin, ha afirmado este jueves que Rusia nunca pondrá en práctica una "política irresponsable" que ponga al mundo al borde de una crisis para alcanzar sus propios objetivos.



"Esto no es una buena idea. Propiciar una escalada de la situación y la histeria no es el método de Rusia", ha afirmado el líder ruso, en respuesta a un comentario sobre la posibilidad de desencadenar una crisis a gran escala en el mundo para resolver problemas en política exterior.



La doctrina nuclear de Rusia



Putin ha explicado que "en el concepto de la doctrina nuclear de Rusia no existe el ataque preventivo", por lo que Moscú podría usar armas nucleares solo cuando quede claro que "un agresor potencial esté atacando a Rusia".



Este concepto se basa en que "el agresor debe saber que el castigo es inevitable y será destruido en cualquier caso", ha indicado el presidente.



"Y nosotros, como víctima de la agresión, iremos al paraíso como mártires, y ellos [los atacantes] simplemente morirán", subrayó Putin, precisando que "ni siquiera tendrán tiempo para arrepentirse".

Armas ultramodernas



Sea como fuere, el mandatario apuntó que Rusia "está mejorando los sistemas de ataque" en respuesta "al desarrollo del escudo antimisiles de EE.UU.". Según precisó Putin, algunos de estos siestemas "ya están en servicio", mientras "otros serán incorporados en un futuro próximo".



En particular, Rusia ha adelantado a sus rivales en la creación de armas hipersónicas ultramodernas, lo que afianza su sensación de seguridad, indicó Putin, precisando que "en los próximos meses [entrará en servicio] el sistema Avangard".



"Es un hecho obvio, y nuestros socios lo entienden, que hemos adelantado a todos nuestros rivales en esta materia. Todavía ninguno tiene armas hipersónicas de alta precisión. Algunos planean ponerlas a prueba dentro de un año o dos, pero nosotros ya las tenemos en servicio", recalcó el líder ruso.