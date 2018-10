Oscar Ortiz rechaza homenaje del Senado a la empresa Quipus porque resultó un fiasco







18/10/2018 - 08:56:06

La Paz.- El senador Oscar Ortiz rechazó la tarde de este miércoles la aprobación de un Homenaje Camaral del Senado a la empresa pública Quipus, porque se trata de una ensambladora de equipos de computación y celulares, que no ha aportado en nada a la creación de una base tecnológica para el país y terminó siendo un fiasco.



El Homenaje Camaral para Quipus fue propuesto y aprobado por el oficialismo, recibiendo el rechazo generalizado de los senadores de oposición, porque se trata de una empresa que "sólo ha cosechado fracasos en su corto tiempo de existencia".



Ortiz recordó que desde principios de los años 80 por iniciativa privada en casi todos los mercados populares del país se ensamblan computadoras, incluso con características de calidad y precio a pedido del cliente.



“En la ejecución de este proyecto, son millones de bolivianos -ya no sé si invertidos o gastados- que no ha dado los resultados esperados. Las quejas sobre las computadoras distribuidas a profesores y alumnos de escuelas públicas son generalizadas, porque se las ha entregado bajo condiciones y han resultado un fracaso”, señaló Ortiz sobre la empresa.



El legislador agregó que el ensamble de computadoras y celulares es una aventura que terminó siendo un fiasco; y que los mismos responsables de la empresa han reconocido que tiene miles de celulares almacenados sin poder ser vendidos.



“Lo de Quipus no es un proyecto que merezca un homenaje, creo que el Senado tiene que ser muy cuidadoso en homenajear a personas e instituciones que hayan tenido un aporte e impacto trascendental en aspectos del desarrollo económico, social o político del pueblo boliviano. Considero que es muy pronto para que Quipus merezca a un reconocimiento, sin que además cumpla los requisitos del Senado”, concluyó Ortiz.