La Verde del 93 pone de pie a la Llajta







18/10/2018 - 08:21:38

Opinión.- Recordar es vivir dice un viejo adagio que refleja lo sucedido ayer en el estadio Félix Capriles. Por lo menos para la mayoría de las 15 mil personas que se citaron en el gramado, aquellas imágenes del camino rumbo al Mundial de Estados Unidos 1994 aparecieron, tras volver a ver a las figuras que le dieron al país la clasificación a la Copa del Mundo (19 de septiembre de 1993).



La fiesta se vivió en la cancha y las tribunas con el Partido por la Gratitud. De los tres cotejos disputados en homenaje a los 25 años del logro histórico, Cochabamba fue la ciudad que mayor “hinchada” reunió. En Santa Cruz hubo cerca de seis mil personas, en La Paz casi 10 mil, mientras que en la Llajta, el aforo bordeó las 15 mil personas.



Al tono de “!viva mi patria Bolivia!” y “!volveremos volveremos, volveremos otra vez, volveremos al Mundial, como la primera vez!”, los cochabambinos, de todas las edades, se pusieron de pie y ovacionaron a todos los protagonistas de la jornada, los del 93.



Los espectadores, que pudieron vivir aquella hazaña de clasificar al Mundial, identificaron a los exfutbolistas. Uno de los aplaudidos fue Julio César Baldivieso, que hizo recordar aquella técnica y gambeta con la que pasaba a los rivales, y su potente remate de media y larga distancia.



No pudo ser de otra manera que Marco Antonio El Diablo Etcheverry recibiera aplausos cada vez que tocara el balón, más en el momento que anotó el único gol del partido (1-0), a los 20 minutos de la primera parte, mediante un cabezazo, tras pase de William Ramallo.



El gol se festejó como uno de esos que se marcó en el Mundial. No era para menos.



Marco Sandy también dijo presente, pues fue la “muralla” en la defensa de los del 93. Al igual que Milton Melgar, Juan Manuel Peña, Vladimir Soria, William Ramallo, Álvaro Peña, Carlos Borja y el propio técnico Xavier Azkargorta, quien dirigía a “sus muchachos” como en aquella ocasión en EEUU.



No cabe duda que todos los del seleccionado del 93 se pusieron, por un momento, nostálgicos y volvieron a recordar los momentos más alegres que les tocó vivir en sus carreras deportivas.



También fue una situación especial para las Glorias de Wilstermann, quienes fueron “rivales” en cancha del seleccionado mundialista.



Bajo la “dirección” de Carlos Trigo, los ex Wilster como Demetrio Angola, José Issa, Marcelo Carballo, Eduardo Villalón, Édgar Olivares, Wilson Cortez y Rafael Salguero, por mencionar algunos, fueron quienes se robaron aplausos. Todos los jugadores coincidieron en que “ojalá” aquella gesta deportiva del 93 “no sea la última”, pues esperan que las generaciones actuales y futuras le vuelvan a dar al país la alegría de volver al Mundial.