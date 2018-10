Tucho Antelo dio de baja a dos jugadores más en Guabirá







18/10/2018 - 08:20:09

Diez.- El director técnico de Guabirá, Víctor Hugo "Tucho" Antelo, está implacable en el rojo del norte. En las últimas horas determinó enviar a la reserva al delantero Jorge Pizarro y al volante de contención Carlos Ribera, en ambos casos por bajo rendimiento. En menos de dos semanas el, DT le bajó el pulgar a cuatro jugadores.



“Vimos que los dos jugadores no están en buen momento, les dimos bastantes oportunidades, no las aprovecharon y vamos a dar chance a los juveniles”, afirmó Antelo al diario el norte, por lo que desde este miércoles se entrena en el primer plantel el montereño Luis Montero.



Antelo también bajó al atacante Mauricio Chajtur y al arquero Luis Cárdenas por llegar en estado de ebriedad a la práctica. El entrenador afirmó que no volverá a contar con ambos hasta la finalización del Clausura, mientras él esté al mando del primer plantel.



Uraezaña recibe la confianza de "Tucho" en Guabirá



El arquero Braulio Uraezaña será titular en el equipo azucarero que se alista para visitar a The Strongest, este sábado (17:15) en La Paz, en la reanudación del torneo Clausura de la División Profesional, luego de la fecha FIFA. Uraezaña reemplazará a Luis Cárdenas.