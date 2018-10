Seis contratos fenecen en Bolívar y nadie dice nada







18/10/2018 - 08:18:43

El Diario.- Se acerca fin de año y con ello la conclusión de al menos seis contratos de jugadores en Bolívar, al parecer ellos viven un panorama incierto al desconocer si serán o no tomados en cuenta el próximo año.



Entre los jugadores que podrían ser afectados se encuentran Juan Carlos Arce, Ronald Raldes, Martín Smedberg, William Ferreira, Edemir Rodríguez y Fernando Laforia.



La segunda rueda del Torneo Clausura recién comienza, pero la proximidad de diciembre, crea susceptibilidades en los jugadores que ven que solo les queda dos meses de trabajo.



Arce, anteriormente, dijo que el tema de la rescisión de contratos pasa siempre por su cabeza, pero que a la vez se encuentra tranquilo porque sabe que su aporte para el club es importante.



“Es un contrato corto que tenemos la mayoría, la incertidumbre en mi cabeza siempre pasa pero yo fui el responsable de volver a Bolívar por seis meses, quiero demostrar que he vuelto porque sé las condiciones que tengo y sé el aporte que puedo dar a este club todavía”, apuntó el jugador el pasado lunes.



Smedberg también habló sobre el tema el martes y dijo que la situación no le preocupa porque anteriormente, en otros clubes, también se encontró en la misma situación, sin embargo, aseguró que le gustaría quedarse en el club celeste un par de años más.



“Esta no es la primera vez que estamos en esta situación, que tengo un contrato que está terminando y no sé nada de mi futuro, trato de pensar en cada día que vienen y tratar de dar todo por la camiseta de Bolívar y después que termine mi contrato vamos a ver qué pasa”, aseveró el futbolista.



Por su parte, el gerente general de BAISA, Dardo Gómez, afirmó los pasados días que se tiene que ser responsable a la hora de contratar los refuerzos y decidir quiénes se quedarán en el equipo para 2019. Explicó que todo se debe decidir en base al presupuesto que se tendrá para el siguiente año. Cabe recordar que el DT Alfredo Arias también llegó con un contrato de seis meses.