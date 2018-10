Aviadores ven los dos clásicos como las claves para el título







18/10/2018 - 08:17:32

Los Tiempos.- Para los jugadores del club Wilstermann, los partidos ante San José y The Strongest serán determinantes para conquistar el bicampeonato.



San José y The Strongest son los actuales punteros del torneo Clausura, ambos están con 28 unidades. Wilstermann está en el tercer lugar con 27 puntos.



Si Wilstermann lograra sacarle puntos a San José en su casa y después vencer al Tigre en el Capriles, los aviadores consideran que pueden estar encaminando al título del Clausura.



“Son partidos que pueden definir la punta, si logramos sumar de visitante, nos puede servir mucho para ser bicampeones. El partido ante San José es una final. Éstos son los encuentros que pueden definir el torneo”, comentó el defensor Alejandro Meleán.



“Se vienen dos partidos que prácticamente son finales, con los rivales que estamos en la lucha por el título, dependemos de nosotros. Sabemos que si sacamos estos puntos tendríamos buenas perspectivas de ganar el campeonato”, añadió por su parte el volante Fernando Saucedo.



Los aviadores son conscientes de que San José está una levantada importante y con el partido adelantado ante Destroyers consiguió subir a la punta del campeonato; sin embargo, el plantel aviador sabe de robarle puntos importantes a los santos en el Jesús Bermúdez.



“Hemos demostrado que en todas las canchas queremos imponer nuestro estilo de juego, y así hemos sacado muchos puntos en el último torneo”, dijo Meleán.



LA RENOVACIÓN CON MELEÁN TARDÓ MESES



El martes, el defensa Alejandro Meleán se sumó a los jugadores que renovaron su contrato con Wilstermann hasta 2019.



El jugador confesó que las negociaciones demoraron meses. “Tardó un poco más de lo esperado, porque desde el torneo pasado, desde que logramos el título, ya habíamos hablado con el presidente (del club) de que íbamos a extender el contrato. Finalmente se dio y estoy feliz en este club que me dio muchas alegrías; quiero seguir peleando por más”, comentó Meleán.



SAN JOSÉ SUBE ENTRADAS PARA EL ENCUENTRO ANTE WILSTERMANN



La dirigencia de San José determinó subir en 10 bolivianos el precio de las entradas para el partido contra Wilstermann, el domingo (17:15) en el estadio Jesús Bermúdez de Oruro.



Se pondrán 22 mil boletos a la venta y se espera que la gente acuda para tener una recaudación que ayude a paliar la crisis económica del plantel orureño.



Con el incremento, la tribuna de preferencia tendrá un costo de Bs 60; la recta de general, Bs 50; mientras que las curvas costarán 40. Las medias entradas también sufrirán un aumento y tendrán un costo de 35 bolivianos.



La venta de las localidades se realizará los próximos días y, como en anteriores partidos de importancia, se espera que se habilite un punto de venta en la sede del club, en la calle Caro y 6 de Octubre.



Los santos encaran deudas por demandas de exjugadores, como también deben cumplir con el pago de sueldos a la actual plantilla, que ronda los 170 mil dólares.



La dirigencia santa adelantó que la tribuna designada para la hinchada aviadora es la preferencia, donde se les brindará toda la seguridad necesaria para evitar hechos de violencia.



Entre tanto, la hinchada aviadora pretende concurrir con buen número a la capital orureña.