Escobar es duda en el Tigre y Marteli es baja por lesión







18/10/2018 - 08:14:54

Página Siete.- El capitán de The Strongest, Pablo Escobar, es la principal duda para el partido del sábado (17:15) frente a Guabirá. En tanto, se confirmó que el defensor Fernando Marteli será baja por una contractura lumbar.



El paraguayo-boliviano sufre una fisura en una de las costillas por lo que no trabajó con normalidad y se esperará a los exámenes complementarios para tomar una decisión.



En tanto, el brasileño naturalizado boliviano sufre una contractura lumbar y tampoco se entrenó con regularidad al inicio de la semana, por lo que es un hecho que será baja para el duelo del sábado.



La situación de ambos será analizada por los médicos del club Waldo Delgado y Jaime Espinoza.



Entre el martes y ayer el asistente técnico de César Farías, el mexicano Salvador Ureña, ensayó un plantel sin estos dos jugadores. Edison Carcelén será quien ocupe el puesto de Marteli en la defensa y Alcides Peña estará adelante si se confirma la baja de Escobar.



El plantel que paró Ureña en las últimas prácticas no contó con los seis jugadores que fueron parte de la Selección que jugó la fecha FIFA. Como antecedente, en el anterior receso por los amistosos de la Selección del pasado mes, el técnico venezolano decidió no utilizar a los jugadores que fueron parte de la Verde; sólo Henry Vaca estuvo convocado para enfrentar a Sport Boys, el resto fue el equipo con jugadores que no participaron de la gira de la Selección.



Por eso es poco probable que Farías convoque a Gabriel Valverde, Jhasmani Campos, Diego Wayar, Rudy Cardozo y Henry Vaca para enfrentar a Guabirá. Los cinco futbolistas fueron convocados para los partidos ante Myanmar e Irán. A estos se suma el panameño Rolando Blackburn, quien jugó frente a Japón y Corea del Sur con su selección.



El otro problema que enfrentarán estos jugadores es que sólo tendrán un día de prácticas junto al plantel, ya que se tiene planificado que los seleccionados llegue hoy por la noche a la sede de Gobierno y se presenten mañana a entrenar en Achumani, día de cierre de prácticas antes del partido.



Con estas ausencias, Ureña formó el equipo con Yhon Jairo Villegas como lateral por derecha, Maximiliano Ortiz y Carcelén en la zaga central y Francisco Rodríguez por el sector izquierdo. En el medio campo estuvieron Rodrigo Vargas, Walter Veizaga, Daniel Camacho y Ramiro Vaca. Peña y Cristian Novoa estuvieron en la ofensiva.



A este equipo se pueden sumarse Escobar y Marvin Bejarano, que estuvo en el equipo B. La presencia de Daniel Vaca en el arco es segura, el guardameta es el único jugador que estuvo en todos los encuentros.