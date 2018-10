La U con equipo ofensivo y busca ganar







18/10/2018 - 08:11:46

Correo del Sur.- Con dos cambios en su onceno titular, Universitario se prepara para recibir este sábado a Royal Pari, por la decimoquinta fecha del Torneo Clausura. Al “docto” no le sirve otro resultado que no sea ganar para escapar de la zona roja del descenso de categoría.



El mediocampista argentino José Sardón y el delantero cruceño Pablo Salinas serán las dos novedades con relación al 11 que el “docto” alineó en el clásico del sur del 7 de octubre.



Sardón poblará una mitad de cancha que también sufrirá cambios de sistema. De jugar con dos volantes de contención, el DT Adrián Romero alineará sólo a uno, dos volantes mixtos y un “armador”, que será el argentino.



Salinas, entretanto, sustituirá al argentino Federico Miño, quien fue titular en los dos últimos compromisos. El cruceño, que arrastraba una lesión, ya sumó minutos ante Real Potosí (ingresó al minuto 76).



Ambos fueron alineados ayer en el posible onceno titular, que estuvo conformado por Iván Brun en el arco; Carlos Balcera, Jorge Cuéllar, Jefferson Lopes y Ricardo Verduguez en la defensa; Marcos Andia, Rodrigo Borda, Dustin Maldonado y Sardón en el mediocampo; Oscar Díaz y Salinas en el ataque.



Con este nuevo sistema y cambio de jugadores, Romero intentará reencaminar al equipo, que tropezó la pasada fecha frente a Real Potosí (0-0), en un partido que era clave para abandonar la zona del descenso de categoría.



Sin embargo, la lucha continúa. La “U” se encuentra a tres puntos del cuadro lila en la tabla acumulada y de ganar este sábado, podría igualarlo en puntaje, siempre y cuando Real no sume unidades en el clásico potosino del domingo.



No será una tarea fácil para los estudiantiles, que enfrentarán a uno de los mejores equipos del campeonato. El cruceño marcha cuarto con 26 puntos, a dos del líder San José.



Pese a ello, Romero piensa que si Royal Pari propone un juego ofensivo en Sucre, “nos dará mayores espacios, que tendremos que aprovechar”.



El DT continuará afinando detalles hoy (10:00), en la cancha auxiliar del estadio Patria.