¿Fines electorales?: Expertos atribuyen al INE "manipular" datos del PIB







18/10/2018 - 08:02:20

El Diario.- Tres prestigiosos economistas plantearon ayer graves interrogantes sobre una posible “manipulación” e “inconsistencia” de los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre el Producto Interno Bruto (PIB).



Aparte, la información sectorial es insuficiente, en tanto que las cifras que supuestamente elevaron el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) suscitaron serias dudas.



La opinión coincidente de los especialistas es que hubo manipulación en los datos, con los cuales el Ejecutivo pretendería otorgar electoralmente el doble aguinaldo.



Lo señalado anteriormente corresponde a las apreciaciones de los economistas José Gabriel Espinoza y Ernesto Bernal, además de Enrique Velazco. Este último advirtió que existen graves “inconsistencias” en la metodología y en la manera cómo se midió realmente el crecimiento del PIB en los últimos meses, por lo que no considera que hubiera llegado al 4,5%.



La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) y proyectaron, por separado, un crecimiento de 4,3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de Bolivia, mientras que el Gobierno informó que de julio 2017 a junio 2018, el porcentaje llegó a 4,61 por ciento, sin ofrecer mayores explicaciones sobre el comportamiento sectorial de la economía e ignorando la opinión de los organismos internacionales.



METODOLOGÍA OBSERVADA



Los empresarios observaron hace más de un mes la metodología utilizada por el INE para medir el crecimiento del PIB, y enviaron al presidente Evo Morales un cuestionario de 10 preguntas.



El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Marco Antonio Salinas, dijo a los medios que algunas de las observaciones fueron consideradas por las autoridades del sector, aunque sin entrar en mayores precisiones.



En tanto, Bernal señaló que varios economistas observaron la aplicación de la metodología utilizada para medir el PIB, ya que consideraron que hubo fallas y ajustes en la forma de contabilizar las cuentas nacionales.



“Creemos que el Gobierno, (…estaría) manipulando esos datos de una forma electoralista para pagar el doble aguinaldo”, dijo, a tiempo de señalar que sí la cifra del INE es real, hay que ver de dónde sale.



SITUACIÓN NO ES HALAGADORA



Argumentó que el panorama económico no es tan halagador, sí se toma en cuenta que la inversión pública se ejecuta a costa de mayor endeudamiento. Advirtió también que se registra una permanente disminución de las reservas monetarias, con la agravante de causar los déficits gemelos (fiscal y comercial).



Alertó de que si no se ajustan las cuentas, Bolivia no sólo registrará una mayor desaceleración, sino también ingresará a un proceso de recesión como ocurrió en Brasil.



Espinoza sostuvo que el Ministerio de Economía hizo una “compleja manipulación” de las cifras y en ese sentido trata de ignorar ciertas realidades.



Señaló que las cifras que estarían impulsando el presunto crecimiento se sustentan en sectores que se estima en crecimiento, pero no se mide, en especial la agricultura ni industrial, porque estas proyecciones están sujetas a errores o manipulaciones estadísticas, que permiten generar un mayor porcentaje del PIB, advirtió.