INE ratifica cifra de crecimiento y refuta el estudio del Inaset







18/10/2018 - 07:59:43

Página Siete.- El Instituto Nacional de Estadística (INE) ratificó las cifras de crecimiento interanual (julio 2017-junio 2018) de 4,61% y refutó el estudio del Instituto de Asistencia Social Económica y Tecnológica (Inaset), en el que se pone en duda el porcentaje de crecimiento del sector agrícola.



De acuerdo con el estudio, firmado por el director de Inaset, Enrique Velazco, titulado “¿Es veraz el 4,61% de crecimiento del PIB”, el investigador señala que el crecimiento promedio 2012-2016 del sector agropecuario fue de 4% anual, pero entre el primer trimestre de 2017 y el segundo trimestre de 2018 el INE registra un índice que casi duplica aquello (y llega al 7,5%), lo que rompería con la tendencia registrada en los últimos 35 años.



“No es correcto emplear una tasa promedio para aplicarla a un período específico de tiempo, debido a que el crecimiento del sector es fluctuante, porque depende de factores externos, como los fenómenos climatológicos”, indicó el director general ejecutivo del INE, Santiago Farjat.



Explicó que al utilizar un promedio, el autor excluye efectos climatológicos que impactaron positiva y negativamente en la producción agropecuaria, en distintos periodos.



“En ese sentido, 2016 no fue un buen año; pero en 2017 existió una recuperación evidente del sector que explica el crecimiento interanual de 7,6%”.



Según el director del INE, en 2016 las campañas agrícolas comenzaron con plagas como la bacteriosis en el arroz, gusanos en los tubérculos, mortandad ganadera, langostas entre otras, y finalizaron con una sequía, que fue calificada por el sector agropecuario como “la más fuerte en 25 años”. Todo lo anterior resultó en un crecimiento del sector agropecuario de 3,1% y, en específico, para el sector de productos agrícolas No Industriales en un decrecimiento del 1,9%.



Sin embargo, 2017 fue un año de recuperación de la sequía y de adaptación al cambio climático, que permitió mejorar técnicas agropecuarias y tener buena producción, principalmente de los productos agrícolas No Industriales, Industriales y pecuarios.



“No es de sorprenderse que la recuperación observada en dicho periodo refleje crecimientos de 7,6% del sector agropecuario y de 8,7% en los productos agrícolas no industriales”, remarcó.



Añadió que “el cálculo del PIB trimestral y anual no considera únicamente el sector No Industrial. Para el cálculo del PIB se consideran todas las actividades que contemplan al sector agropecuario (Agricultura No Industrial, Industrial, sector pecuario, silvicultura, entre otros)”. Por lo tanto, se incorporaron todos los productos por cada actividad y sector económico de Bolivia.



En ese sentido, Farjat lamentó el análisis simplista y poco objetivo del ensayo, sin considerar factores externos (cambio climático) que son variables en el tiempo, y sin tomar en cuenta todos los sectores que hacen al crecimiento del sector agropecuario.