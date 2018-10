Argentina insiste en que cayó el envío de gas







18/10/2018 - 07:56:01

El País.- La república de Argentina a través de su embajador, Normando Álvarez hizo conocer su intención de avanzar en un diálogo “de altura” con Bolivia que derive del análisis del contrato vigente de compra-venta de gas vigente hasta el 2026. Informó de la caída volúmenes de volúmenes enviados que llegaron 12 millones de metros cúbicos diarios (MMmcd) y anunció adendas al contrato vigente que fenece el 2026.



En una entrevista concedida a ANF sobre la problemática internacional, el diplomático confirmó que el yacimiento de gas no convencional Vaca Muerta empezó a producir, y por tanto, a cubrir en parte la demanda interna de su país; habló del arduo trabajo de los abogados de YPFB y de la exEnarsa, IESA, sobre el alcance del contrato y las adendas al documento, así como la deuda millonaria derivada de la crisis económica de su país. Pero aseguró que no se tomará ninguna decisión que perjudique a Bolivia.



“Argentina va a pagar como se dijo, inclusive en estos días el envío de gas está en el orden de 12 MMmcd, no sé si está acordado o no, es a partir del mes pasado que está entre 15 y 12 MMmcd”, señaló el diplomático.



Según la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), el promedio de envíos de gas hacia Argentina entre enero y septiembre estuvo en 18,5 MMmcd.



“Lo que pasa es que hay un periodo alto y otro bajo; el periodo alto es del 1 de mayo al 30 de septiembre, y ya hemos terminado, y en octubre empieza a bajar, llega el calor y Argentina empieza a consumir menos gas, por el otro lado hay producción de Vaca Muerta”, explicó el embajador argentino y dijo que su país no hará nada que perjudique a Bolivia, sin embargo anunció que las reuniones buscan adendas al contrato.