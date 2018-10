Tras victoria en la corte de La Haya, Chile pide acelerar el caso del Silala







18/10/2018

Los Tiempos.- A 18 días de la victoria chilena en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de la Haya por la demanda marítima boliviana, el país vecino pidió al alto tribunal de la ONU que se acelere la resolución del caso Silala, tras la reunión de los agentes de ambos países con el presidente de la corte, Abdulqawi Ahmed Yusuf, en la que se exploró los posibles procedimientos que seguirá este caso.



Tras la reunión, la agente de Chile, Ximena Fuentes, dijo al diario La Tercera que esperan “que el caso avance rápido, porque creemos que ya presentamos nuestra evidencia”. En este sentido, afirmó que “creemos que no necesitamos una réplica, porque nuestros argumentos ya están bastante claros, pero ahora queda el tema de la contrademanda que podría ser que requiera una alegación escrita adicional”.



El canciller de Bolivia, Diego Pary, informó que en los siguientes días la CIJ se darán a conocer las fechas y que baraja dos posibilidades: si habrá una segunda ronda de alegatos escritos o se proseguirá directamente con los alegatos orales. Dijo que cada país planteó sus propuestas de procedimiento.



“Tenemos una estrategia trabajada, sobre eso hicimos una propuesta. Pero la CIJ definirá”, dijo.



El agente de Bolivia, Eduardo Rodríguez, explicó que el hecho de que el país haya presentado la contrademanda “complejiza” el proceso legal.



Chile demandó a Bolivia en 2016 ante la CIJ pidiendo que este tribunal declare que las aguas del Silala son un río internacional, mientras que Bolivia asegura que se trata de un manantial que fue desviado artificialmente por Chile.



CIJ FALLÓ QUE CHILE NO TIENE OBLIGACIÓN



El pasado 1 de octubre, la Corte Internacional de Justicia de La Haya, por 12 votos a tres, desestimó todos los argumentos de Bolivia y estableció que Chile no está obligado a negociar un acceso soberano al mar para Bolivia. Sin embargo, el tribunal señaló que la resolución no implica que ambos países sigan conversando sobre ese tema pendiente.