En las calles: Ciudadanos califican como soberbia actitud de masistas







18/10/2018 - 07:47:15

El Diario.- La población expresó un rechazo contundente a la postura de políticos y militantes del Movimiento al Socialismo (MAS) que lanzaron amenazas contra otros partidos en sentido que no permitirán que inscriban a nuevos militantes en el Chapare o el área rural del departamento de La Paz.



Los ciudadanos paceños dijeron que no se puede coartar la libertad de expresión, de movilización ni de reunión porque son parte de los derechos constitucionales de los que gozan todos los bolivianos.



Las actividades de inscripción de militantes de las organizaciones políticas, que participarán de las elecciones primarias, desataron una serie de amenazas y agresiones, de parte de los dirigentes de las organizaciones sociales y legisladores del MAS, con hechos como en el municipio de Shinahota del Chapare o las amenazas si ingresan a provincias de La Paz o a la ciudad de El Alto.



Por ejemplo, el diputado Sergio Choque del MAS dijo “hay lugares donde realmente hay un hecho histórico, sobre todo de muertos por el lado de Villa Ingenio, Senkata (El Alto), donde (a los opositores) no se les va a permitir seguramente, por ese rencor que tenemos contra esas personas que representan a los gobierno anteriores”.



Asimismo, el exejecutivo del Consejo de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq), Hilarión Mamani, hoy miembro de la dirección del MAS expresó “nosotros también sabemos administrar nuestra justicia (comunitaria) a plan de chicotes, nuestros chicotes también han servido para educar a nuestra gente”.



Las reacciones se dieron como apoyo a las advertencias que lanzaron los cocaleros del Chapare, luego de destruir un punto de inscripción del FRI y de expulsar a dos transportistas de su sindicato por inscribirse a ese partido, hecho que mereció un repudio generalizado.



A eso, la diputada oficialista, Susana Rivero, a través de su cuenta en Twitter respondió: “Ay por Dios, tanto escándalo por un cartel, amenazas de jucio, de denuncias internacionales. Señoritos del pasado, déjense de tanto alaraquerío, así eran cuando gobernaban, ante cualquier conflicto lloriqueaban y se hacian las víctimas, pensé que ya habían madurado”.



En ese escenario, el candidato a la Presidencia por el FRI, Carlos Mesa, pidió al presidente Evo Morales que ponga orden en su partido y haga respetar la democracia.



“Presidente Morales, como Presidente de las federaciones del Chapare, tiene la obligación de ordenar a sus dirigentes que respeten la democracia. Todo candidato tiene derecho a hacer cualquier actividad proselitista allí. O es que el Chapare no es Bolivia?”, escribió Mesa.



Los parlamentarios de Unidad Demócrata por su lado, también expresaron ayer su preocupación por las amenazas del oficialismo y pidieron a los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que otorgue las garantías democráticas necesarias para las elecciones primarias o de lo contrario que las suspenda.



PUNTOS DE VISTA



ROCÍO GARCÍA



“Lo que está pasando en el Chapare no me parece correcto, porque están amenazando a la gente que quiere inscribirse a otro partido político diferente al MAS, creo que están coartando la libertad de elegir y ser de cualquier partido político, que la gente misma decida y solo quieren que se obligue a inscribir en un solo partido, lo cual no es justo”



CAMILO GUTIÉRREZ



“La soberbia del partido de gobierno es demasiado que ya no permiten el derecho de la gente, porque cualquiera puede ser afín al partido que quiera, con la mentalidad que ellos vean vivimos en un país, donde supuestamente, hay libertad de expresión, pero ellos no quieren y están en su soberbia de que todos deben ser del MAS y listo”



MARTíN PÉREZ



“El Gobierno quiere cerrar las opciones, como último recurso para que todos se vayan al MAS y no quieren que la gente tenga otras opciones y parece que tienen miedo de que la gente se vaya con otro partido. Eso no es bueno porque las personas tienen derecho de votar y elegir a quien quieran y yo creo que es un abuso de poder buscar otra reelección”



MARÍA JESÚS GRAJEDA



“La actitud que están manifestando los del MAS, estaría infringiendo la democracia, por el hecho de que, primero, una persona tiene la libertad de hacer lo que le parece; segundo, porque el poder ha logrado corromperlos a esto señores y se nota claramente. Hoy ya no se puede generar y apoyar nuevos líderes, gente renovada y con nuevas ideas en beneficio del país”



EDGAR ALMANZA



“Yo desvirtuaría lo que dicen que es amenaza, porque yo siendo del MAS no puedo ir a inscribir a la gente a la puerta del Comité Pro Santa Cruz, sabiendo que son contrarios, es una provocación lo que estaría haciendo, esto es un extremo y eso está haciendo el FRI provocar a la gente del Chapare, porque saben que ahí no tienen llegada”



MAYRA CHOQUE



“La verdad no conozco esta información a profundidad, entonces según la información que me da, me parecería que es injusto que los agredan a los otros militantes, todo el mundo tiene el derecho de opinar y querer estar donde le parezca, no creo que sea bueno que los agredan por querer inscribir a gente del lugar, más aún si ellos están de acuerdo”