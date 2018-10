Tuto y Samuel plantean definir unidad después de primarias







18/10/2018 - 07:45:25

Página Siete.- Los líderes políticos Jorge Tuto Quiroga y Samuel Doria Medina plantearon ayer consolidar la unidad en torno a un solo candidato después de las primarias. Mientras tanto, piden no descuidar la defensa del 21F.



A menos de un mes de cumplirse el plazo para el registro de alianzas, las organizaciones políticas negocian para crear un solo bloque. A la fecha sólo el Frente Revolucionario de Izquierda (FRI), en el que Carlos Mesa es su candidato presidencial, selló acuerdos, pero con plataformas ciudadanas.



Por otro lado, los colectivos cruceños, dirigidos por Oki Paniagua, pese a no tener personalidad jurídica para participar en elecciones, invitaron a Víctor Hugo Cárdenas para que lidere el bloque opositor de cara a las primarias y comicios generales. Incluso Unidad Cívica Solidaridad (UCS) ofreció su sigla para ese cometido.



“Como no va a ser posible, en las primarias, tener una candidatura única y mancomunada, que todas las siglas, plataformas, candidatos, líderes con aspiraciones, todos nos comprometamos a que para julio de 2019 vamos a tener una sola candidatura con un solo proyecto”, sugirió Quiroga, quien consideró que las internas -previstas para enero de 2019- son “una trampa”.



Para Doria Medina, jefe de Unidad Nacional, “sería un error plantear que en la elección primaria haya un solo candidato”, pues hay el riesgo -dijo- de que el postulante de consenso desista en media carrera.



En ese sentido, el político manifestó que “a la elección donde nos interesa que vaya un solo candidato es a la elección de octubre” de 2019.



El 13 de noviembre se cumple el plazo para que las organizaciones políticas registren alianzas. Después de 15 días, el 28 de noviembre es la fecha límite de inscripción de binomios para las internas.



En criterio de Quiroga, los frentes políticos y los colectivos ciudadanos deben entender que el objetivo es derrotar al MAS y no llegar a la Asamblea Legislativa con una bancada reducida y fraccionada.



“No se trata de hacer una bancada con cuatro curules. Debemos llegar con un solo proyecto, unidos. Por eso debemos asumir un compromiso para derrotar al MAS, defender el 21 F. Juntos podemos vencer, hay que derrotarlos, hay que salvar a Bolivia de las garras de este régimen autoritario”, señaló Quiroga, quien sugirió aplicar “una metodología” para consolidar la unidad.



Mientras tanto -dijo Quiroga- se debe continuar con la defensa del voto, con movilizaciones y vigilias “para que el Tribunal Supremo Electoral no pueda avalar el golpe de Evo Morales, registrando su candidatura y negando las impugnaciones contra esa habilitación”.



Paralelamente, expresó el expresidente, se debe denunciar la violación del 21F ante entidades internacionales, antes de que se realicen las elecciones generales de octubre de 2019.



Quiroga explicó que si el TSE decide habilitar a Morales se debe activar un proceso contra los vocales para que paguen “de sus bolsillos” el daño económico al Estado por realizar un referendo y no hacer cumplir el resultado.



En la misma línea, Doria Medina, en su cuenta de Twitter, manifestó que “luchar por el respeto del voto que dijo NO a la reelección, como preservar la unidad de las plataformas, es parte de una misma agenda que no debe ser desvirtuada por una temprana electoralización”.