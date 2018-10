Demócratas inscriben militantes en el Trópico







Opinión.-Las brigadas móviles del Movimiento Demócrata Social (Demócratas)iniciaron inscripciones de militantes en la región del Trópico cochabambino.



La asambleísta por Demócratas Cinthya Mendoza informó que dos brigadas móviles inscriben a los militantes en los municipios de Ivirgarzama y Entre Ríos. En las jornadas de ayer no se registrarón ningún tipo de violencia.



“Las brigadas están resguardadas por varios militantes, debido a las supuestas amenazas recibidas. Registrarán en siete municipios”, agregó Mendoza.



Mendoza dice que el frente político asume “entera obligación y responsabilidad” sobre la visita al varios lugares del territorio nacional, “porque la población tiene el derecho de elegir y ejercer sus derechos políticos y electorales para militar en cualquier fuerza política o en ninguna”.



Habilitaron puntos de inscripción en los municipios de Quillacollo, Vinto, Sipe Sipe, Colcapirhua, Arani, Punata, San Benito, Cliza y otros en el Valle Alto.



El ejecutivo de la Federación Única de Trabajadores Campesinos de Cochabamba, Jhonny Pardo, indicó que todos los ciudadanos bolivianos tienen el libre derecho de circular o visitar cualquier municipio para ejercer las militancias. Garantizó que no habrá agresiones y que los ciudadanos “pueden inscribirse en el partido que deseen”.



“Dentro del sindicalismo no hay ninguna dictadura para obligar a los compañeros a que se inscriban al MAS o a otro partido. Respetamos las decisiones de los compañeros y compañeras en las 16 provincias”, agregó Pardo.



El ejecutivo afirmó que seguirán inscribiendo a los militantes del MAS, y que, por la demanda, el espacio en los libros se va agotando.