Evo exige a los bandos del MAS Tarija acabar con sus conflictos







18/10/2018 - 07:38:56

El País.- Después de una memorable batalla interna por la búsqueda de la dirigencia departamental, en un congreso donde volaron por el aire un par de sillas, el líder nacional del Movimiento Al Socialismo (MAS) y actual presidente de Bolivia, Evo Morales, llegó el miércoles a la ciudad de Tarija para dirigir una reunión y exigir a los bandos terminar con los líos.



La reunión se desarrolló en instalaciones de la IV Brigada Aérea. Campesinos, Bartolinas, Interculturales, asambleístas, concejales, alcaldes, subgobernadores, funcionarios de instituciones públicas, dirigentes de organizaciones sociales y militantes de base coparon el salón.



Al frente en la testera sentados tras una mesa blanca, de derecha a izquierda se encontraba el ejecutivo de la Central Obrera Departamental (COD), Walter Aguilar; el ejecutivo de la Federación Sindical Única de Comunidades Campesinas de Tarija (Fsucct), Osvaldo Fernández; el ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Héctor Arce Zaconeta y al centro, el presidente, Evo Morales.



También se hizo presente la ejecutiva de la Federación Departamental de Mujeres Campesinas Indígenas y Originarias de Tarija Bartolina Sisa, Irma Gutiérrez; el jefe departamental del MAS Tarija, Carlos Acosta y para sorpresa de algunos, el dirigente del Transporte Sindicalizado “15 de Abril”, Damián Castillo, quien hace un par de semanas se unió “moralmente” al paro de Comité Cívico en contra de la repostulación del binomio oficialista.



La prensa no tuvo lugar en la reunión. Por orden oficial, las puertas se mantuvieron cerradas y no permitieron grabaciones de la reunión, salvo un momento donde se dispararon las capturas de fotografía. Después de unas horas se escucharon aplausos. Morales salió acompañado del ministro Arce y el presidente de la Federación de Asociaciones de Municipios (FAM) de Bolivia, Álvaro Ruiz. Los tres, junto con el equipo de seguridad presidencial subieron al avión, que nunca dejó de estar encendido, y emprendieron su partida sin tiempo para comentarios y menos para responder preguntas.

Uno a uno, el resto de los participantes de la reunión desocupó las instalaciones, no sin antes hacer eco el mensaje de Morales: retomar fuerzas con el objetivo de ganar las elecciones en la primera vuelta. Acosta como sucesor departamental de la escala en el MAS, explicó que las palabras del Presidente fueron “inspiradoras” y recomendó dejar a un lado las diferencias y concentrar las fuerzas en una próxima misión electoral.



El subgobernador de Entre Ríos, Walter Ferrufino, la presidenta de la Asociación de Municipios de Tarija (AMT), Gladys Alarcón y el dirigente del MAS en Cercado, Jorge Burgos, coincidieron en replicar la recomendación presidencial, de mantener la calma interna para dirigir la estrategia acordada para la campaña electoral. Alarcón recalcó que la suma del autotransporte y la COD beneficiarán las acciones que se realizarán en los próximos meses.



Castillo explicó que se reunió con Morales para presentar un proyecto de carreteras que beneficiará al sector de transporte, pero que aún no definió con sus pares la postura que tomarán en las elecciones.



Evo Morales recordó los 15 años de octubre negro



El jefe departamental del Movimiento Al Socialismo Tarija (MAS), Carlos Acosta, resumió que el discurso del presidente, Evo Morales, recordó que hace 15 años un avión se llevó al exmandatario, Gonzalo Sánchez de Lozada, tras su renuncia dejando a Bolivia de luto. Más de 60 personas fallecidas en una represión durante manifestaciones sociales en La Paz y El Alto. Denominaron esta masacre como “octubre negro”, un episodio trágico en la historia de los bolivianos.