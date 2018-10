Mesa y la firma con 51 plataformas: El MAS dice que se destapa ambiciones de poder de políticos del pasado







17/10/2018 - 21:08:30

La Paz, (ABI).- La firma de candidato a la presidencia por el Frente de Izquierda Revolucionaria (FRI), Carlos Mesa, fue cuestionada por el oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) que deploró que "tales organizaciones" hayan escondido sus ambiciones de poder bajo el discurso de la defensa de la democracia y el supuesto respeto a la Constitución Política del Estado.



"No nos extraña el destino que han tomado las plataformas ciudadanas y han demostrado su verdadero carácter. ¿No era defender la Constitución, la democracia?, ¿no era pensar en el ciudadano, el interés colectivo del pueblo boliviano? Si no era buscar alianzas para que se acomoden de candidato de senador, de diputado, de alcalde o Gobernador", dijo el diputado del MAS ,Víctor Borda, en entrevista con radio Panamericana.



Borda manifestó que quienes ahora sustentan una supuesta defensa de la democracia son quienes no tenían cabida en el MAS porque son personas recicladas de partidos políticos del pasado neoliberal.



"Son personas que han respondido en otrora al MNR, ADN, UCS, MIR y con el advenimiento del MAS se les ha quitado radicalmente sus fueros, sus privilegios, su forma de enriquecimiento ilícito que tenían estos ciudadanos. Y hoy apuestan a un Carlos Mesa que tiene esa ideología neoliberal, entreguista de recursos estratégicos de nuestro país", indicó.



El candidato del FRI dijo que más allá del tema electoral se debe pelear para que se cumpla con el referendo del 21 de febrero y Evo Morales sea inhabilitado como candidato.



Borda consideró que esas declaraciones de Mesa sí extrañan puesto que de manera abierta hace una convocatoria a los políticos de esas plataformas a "hacer una resistencia para impedir Evo Morales sea candidato".



En medio de ese candente adelantamiento de campañas proselitistas con miras a los comicios de finales de 2019 salió también durante esta jornada el expresidente Jorge "Tuto" Quiroga, que no cuenta con una sigla política, haciendo un llamado a la oposición para que firme un "compromiso" de apoyo a un solo frente.