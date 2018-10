Defensor del Pueblo: Crímenes de Sánchez de Lozada no deben quedar impunes





17/10/2018 - 19:05:07

La Paz, (ABI).- El Defensor del Pueblo, David Tezanos Pinto, consideró el miércoles que los "crímenes" cometidos por el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada en la "masacre de octubre de 2003", en su intención de vender el gas boliviano a Estados Unidos por puertos de Chile, no deben quedar impunes.



"Hay (que) trabajar en tener presente cómo fueron esos hechos luctuosos, esa masacre, esos crímenes de lesa humanidad, tanques en las calles, más de 60 personas fallecidas, centenares de heridos, eso no puede ser olvidado", señaló a los periodistas.



Esta jornada se cumple 15 años del fin de la masacre de octubre, una insurrección social que terminó con la renuncia y huida de Sánchez de Lozada a Estados Unidos junto a su principal colaborador, el exministro Carlos Sánchez Berzaín.



Tezanos Pinto señaló que el anuncio de Sánchez de Lozada de exigir un resarcimiento económico por los gastos que le significó el juicio que le iniciaron los familiares de las víctimas de octubre de 2003, solo refleja la "jactancia del poder económico que logró la impunidad en estos hechos".