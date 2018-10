Economía, democracia y seguridad nacional, las prioridades de EE.UU.







17/10/2018 - 18:37:14

VOA.- En un encuentro con medios, un alto funcionario de EE.UU. relacionado con asuntos del Hemisferio Occidental, dibujó el marco estratégico de la administración de Donald Trump con la región e indicó que entre las prioridades estarían el crecimiento económico y el fortalecimiento de la democracia.



El funcionario, que pidió no ser identificado, afirmó que una de las prioridades en materia de política exterior en la región sería la seguridad nacional en términos de migración, crimen transnacional y tráfico de drogas.



Democracia



Entre los focos de la política exterior estadounidense, también estaría reafirmar el compromiso de la región con la democracia, teniendo como centro la Carta Democrática Interamericana, aprobada en septiembre de 2001 por lo países miembros de la Organización de Estados Americanos.



"Debemos renovar sus votos, hacer cumplir y asegurarnos que la región pueda mantener unida contra autócratas. Es una meta geopolítica para la administración", afirmó, remarcando los casos de Cuba, Nicaragua y Venezuela.



Ratificó que el tema de la intromisión cubana en Venezuela "es un hecho que nosotros y la región reconocemos". Detalló que Cuba estaría apoyando al gobierno venezolanos políticamente con trabajo de inteligencia.



"No podemos permitir que Cuba se salga con la suya en Venezuela", indicó el funcionario.



Incluso hizo mención a la relación entre China y Venezuela, señalando que el país sudamericano es el mayor receptor de préstamos del gigante asiático en la región. "Venezuela tendrá que encontrar la forma de pagar esos préstamos irresponsables de China".



Cuando surgió la pregunta de las sanciones a la nación sudamericana, usó una frase que ya se ha escuchado en la administración Trump: "todas las cartas están sobre la mesa y las sanciones son parte de las opciones".



"Continuaremos maximizando la presión al menos de que el gobierno (venezolano) muestre señales tangibles para restituir la institución democrática en el país", expuso el funcionario.



En el caso de Cuba, marcó una separación a la era del expresidente Barack Obama, señalando que la subversión cubana a la democracia "debería ser inaceptable para todo el mundo".



Sobre Nicaragua, aseguró que tienen la misma meta. "Es imperativo para allá que haya elecciones para que el país pueda recuperar legitimidad política y se mueva hacia la estabilidad económica".



Al ser cuestionado sobre Brasil, expresó confianza en las instituciones democráticas del país y afirmó que "no estamos preocupados por Brasil".



Economía



Además de avanzar en el crecimiento económico de EE.UU. y el continente. "Tenemos la economía más dinámica del mundo, la extensión natural es el crecimiento de la región", afirmó y mencionó la energía y el financiamiento de la infraestructura como uno de los mecanismo para ello.



Puso como ejemplos recientes los marcos de trabajo firmados por EE.UU con Panamá y Chile.