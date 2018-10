Diputada del MAS pedirá informes a Cancillería y a Fiscalía sobre extradición de Sánchez de Lozada







17/10/2018 - 17:26:56

La Paz, (ABI).- La diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Mireya Montaño, anunció el miércoles que pedirá informes a la Cancillería y al nuevo Fiscal General del Estado sobre el proceso de extradición del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, acusado por la denominada masacre de "octubre negro" de 2003 y prófugo en Estados Unidos.



"Estamos pidiendo informe para ver en que está este tema de extradición, nosotros no podemos meternos en el tema de la jurisprudencia americana pero lo que si podemos ver la justicia boliviana, vamos a pedir al nuevo Fiscal (un informe) sobre la extradición (...) y a la Cancillería sobre en qué quedó el trámite", explicó a los periodistas.



Al recordar 15 años de la denominada masacre de "octubre negro", dijo que no debe quedar en la impunidad la muerte de las 67 personas y más de 400 heridos, en la revuelta popular que se desató para evitar que Sánchez de Lozada enajene los recursos naturales, particularmente el gas que pretendía vender a Estados Unidos por un puerto chileno.



"Tiene que venir (Sánchez de Lozada) a rendir cuentas a Bolivia y debe estar en la cárcel de máxima seguridad que tiene Bolivia que es Chonchocoro y por supuesto nosotros vamos hacer la fiscalización pertinente", justificó.



Por su parte, el también diputado del MAS, Víctor Borda, cuestionó a las autoridades judiciales del país porque, a su juicio, no tuvieron la capacidad ni para embargar los bienes del expresidente, para resarcir a las víctimas y lograr una "eventual reparación del daño".



"Nuestra justicia boliviana que no le da la celeridad respectiva (al proceso), todo es un complot para que estas personas queden en la impunidad, a tal extremo que no han tenido la capacidad ni la fiscalía y ni el Órgano Judicial de por lo menor embargar los bienes de estos sujetos en Bolivia, para una eventual reparación del daño", sustentó.