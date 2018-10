Gobierno y organizaciones de El Alto rinden homenaje a víctimas de la masacre de octubre







17/10/2018 - 17:23:35

El Alto, (ABI).- El Gobierno y las organizaciones de El Alto rindieron el miércoles un homenaje póstumo a las víctimas de la denominada "masacre de octubre" de 2003 y ratificaron el pedido de justicia para los caídos en esa sangrienta represión militar que ordenó el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, hoy prófugo en Estados Unidos, para mantenerse en el poder y cumplir con su intención de vender el gas boliviano a Estados Unidos por puertos de Chile.



El multitudinario acto se realizó en instalaciones de la Federación de Juntas Vecinales de El Alto, donde el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Arturo Alessandri, aseguró que la lucha de los mártires de la también denominada Guerra del Gas no fue en vano, porque subrayó que gracias a ellos, Bolivia recuperó la propiedad de sus recursos naturales.



"Nuestro homenaje a los caídos, a los mártires de octubre de 2003. Nuestro homenaje al heroico pueblo alteño que, con su heroísmo, con su sacrificio, definió los nuevos tiempos para Bolivia", refrendó en un emotivo discurso.



Por su parte, el dirigente gremial Rodolfo Mancilla afirmó que El Alto está a la espera de que Sánchez de Lozada y sus cómplices sean extraditados para responder ante la justicia por la muerte de más de 60 personas y más de 400 heridos.



En el homenaje, los familiares de las víctimas recibieron el reconocimiento del Gobierno y las organizaciones sociales; también se realizó una exposición fotográfica sobre los luctuosos acontecimientos de 2003.



Por su parte, el presidente de la Federación de Juntas de Vecinos (Fejuve) de El Alto, Sandro Ramírez, indicó que los hechos de "octubre negro" no quedarán en la impunidad y aseguró que la lucha en busca de justicia continuará hasta lograr que Sánchez de Lozada sea extraditado al país.



Explicó que la exposición fotográfica que se presenta en oficinas de la Fejuve de esa ciudad, pretende concientizar a los jóvenes sobre lo sucedido hace 15 años, hechos que dijo se quedaron en la memoria de los familiares de las víctimas.



El abogado de las víctimas de "octubre negro", Thomas Becker, dijo que se siente orgulloso de representarlos en el juicio que se instauró en contra de Sánchez de Lozada en Estados Unidos al recordar que es la primera vez en la historia de ese país que un ex presidente fue a una corte para responder a sus acusadores.



"Nunca ha pasado, pero no lo hicimos los abogados gringos, sino la gente boliviana, las víctimas de octubre del 2003, ellos lo hicieron. La lucha sigue, nosotros vamos a continuar con esta lucha con ustedes, con este espíritu boliviano y decir El Alto siempre de pie nunca de rodillas", refrendó.